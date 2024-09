Viaggio Italiano e Touring Club uniti per promuovere i borghi italiani nel mondo

In una sinergia che promette di rivoluzionare il modo in cui l'Italia viene percepita all'estero, il progetto "Viaggio Italiano", voluto dal ministero del Turismo e dalla Conferenza delle Regioni, ha stretto una partnership con il Touring Club Italiano. L'obiettivo comune? Promuovere l'Italia autentica, quella dei borghi, dei paesaggi incontaminati e delle tradizioni millenarie, al di là dei soliti itinerari turistici.

Viaggio Italiano e Touring Club: una partnership per scoprire l'Italia autentica. Foto: shutterstock

Grazie a questa collaborazione, le guide "Borghi d'Italia" edite dal Touring Club, tradotte in inglese e tedesco, saranno distribuite a livello internazionale, raggiungendo un pubblico sempre più vasto di viaggiatori alla ricerca di esperienze autentiche. Le pubblicazioni saranno presenti nelle fiere turistiche più importanti, diventando un punto di riferimento per chi desidera scoprire l'Italia più nascosta. A corollario delle guide, partirà in autunno una campagna promozionale su vasta scala, con spot radiofonici, affissioni digitali e una forte presenza sul web. Il claim "Scopri l'Italia che non sapevi" accompagnerà i viaggiatori alla scoperta di borghi ricchi di storia, cultura e tradizioni enogastronomiche.

«Ventisei anni fa - afferma Giulio Lattanzi, direttore generale di Touring Club Italiano - in collaborazione con Regione Liguria, ideammo l'iniziativa Bandiere Arancioni, la prima in Italia ad essere totalmente dedicata ai piccoli centri delle aree interne. Da allora la nostra Fondazione non ha mai smesso di porre un'attenzione speciale ai borghi, dedicandosi alla loro cura, tutela e valorizzazione. Il progetto Viaggio Italiano ha rappresentato l'opportunità di lavorare con le Regioni e con il Ministero del Turismo in modo sinergico per il medesimo obiettivo: contribuire a trasformare questi luoghi da ambito marginale a destinazioni turistiche attrattive sia per il mercato italiano sia straniero».

«Dalla triplice sinergia tra ministero, Conferenza e Touring Club - dichiara la ministra al Turismo Daniela Santanchè - nasce un'iniziativa che intende potenziare, nel panorama internazionale, l'attività di valorizzazione e promozione dei borghi: realtà, queste, piccole ma preziose, che costituiscono il più genuino patrimonio storico, culturale e identitario della nostra Nazione. È viaggiando, visitando e vivendo questi luoghi - culle e custodi di tradizioni ed eccellenze manifatturiere ed enogastronomiche - che i turisti di tutto il mondo possono davvero capire cosa significhi essere italiani. È qui, nei borghi, che si trova l'anima, l'essenza dell'Italia. Ed è a partire dalle Guide Borghi d'Italia che si può iniziare a scoprire l'Italia più nascosta e più autentica».

«I borghi rappresentano un'eccellenza nell'offerta turistica dell'Italia -sottolinea l'assessore regionale al Turismo dell'Emilia-Romagna, Andrea Corsini- in grado di regalare un'esperienza all'insegna di autenticità, tradizioni, cibo tipico, genius loci, in controtendenza al turismo di massa. Un tesoro “nascosto”, fortemente competitivo a livello globale, rivolto a un target raffinato e colto, che la sinergia tra Viaggio Italiano e Touring Club contribuirà ad internazionalizzare sempre di più». Il progetto "Viaggio Italiano" e la partnership con il Touring Club Italiano aprono nuove prospettive per il turismo italiano. Grazie a questa sinergia, i borghi potranno finalmente occupare il posto che meritano nel panorama turistico internazionale, offrendo ai viaggiatori un'esperienza indimenticabile.

© Riproduzione riservata