Metro Italia sempre più inclusiva e innovativa: premiata ancora come Top Employer

Essere premiati per dodici anni di fila come "Top Employer" non è solo una medaglia al petto, ma il segno tangibile di un impegno continuo e concreto. Metro Italia, punto di riferimento per il commercio all'ingrosso nel comparto Horeca, conferma ancora una volta il suo ruolo di azienda leader non solo nei numeri, ma anche nella capacità di creare un ambiente di lavoro che fa la differenza. E quest'anno lo fa con un ulteriore salto di qualità: le valutazioni in ambiti chiave come "Diversity, equity and inclusion (Dei)", "carriere" e "onboarding" sono cresciute infatti in modo significativo, a testimonianza di un approccio sempre più innovativo e umano.

Metro Italia continua a crescere nell'inclusione ed è Top Employer per il 12° anno di fila

«Ottenere la certificazione Top Employer per il dodicesimo anno consecutivo è un risultato importante che ci porta a consolidare ulteriormente il nostro impegno per creare un ambiente di lavoro positivo e stimolante, dove le persone possano esprimere a pieno il proprio talento. Essere certificati come Top Employer ci motiva a continuare a sviluppare iniziative che valorizzino le competenze delle nostre persone» ha dichiarato Vanessa Catania, direttrice people & culture di Metro Italia. E a guardare i dati del 2024, non si tratta solo di parole.

Lo scorso anno è stato infatti un periodo cruciale per l'azienda, che ha messo in campo un ampio ventaglio di iniziative per coinvolgere e supportare i suoi 3.800 dipendenti in Italia. Al centro di tutto, una forte attenzione ai temi di inclusione e diversità. Grazie a programmi formativi sviluppati in collaborazione con esperti del settore, Metro ha puntato a sensibilizzare i propri collaboratori e a promuovere una cultura aziendale sempre più inclusiva. Non solo parole: attraverso focus group e workshop, sono stati creati momenti di ascolto e confronto intergenerazionale per facilitare una migliore convivenza tra persone di diverse età e con background differenti. Un lavoro che ha portato a un incremento del 24% nella valutazione del settore "Dei".

Ma non è tutto: il 2024 è stato anche l'anno del benessere, inteso nella sua accezione più ampia. Sul fronte della salute fisica, Metro Italia ha organizzato, con il supporto dell'associazione “Azione contro la fame”, un workshop sul rapporto tra alimentazione di qualità e nutrizione bilanciata. Per quanto riguarda invece il benessere mentale, l'azienda ha introdotto un pacchetto di sessioni gratuite con psicologi professionisti, disponibile per tutti i dipendenti fin dall'inizio dell'anno. Un'iniziativa che punta a sostenere il personale anche sotto il profilo psichico, dimostrando un approccio olistico al concetto di welfare aziendale.

Parlando di sviluppo professionale, Metro ha lanciato un innovativo portale carriere, pensato per offrire percorsi di crescita e formazione personalizzati sia a livello locale che internazionale. La formazione manageriale, pilastro centrale delle iniziative del 2024, ha avuto l'obiettivo di evolvere lo stile di leadership dei manager, accompagnandoli in un processo di miglioramento continuo. Anche il processo di onboarding ha visto importanti passi avanti, con percorsi di affiancamento più strutturati per agevolare l'inserimento dei nuovi arrivati. A tutto questo si aggiunge un portale welfare che mette a disposizione dei dipendenti una vasta gamma di servizi, sconti e convenzioni con aziende partner. L'azienda eroga inoltre una somma annuale utilizzabile per accedere a queste opportunità, confermando la sua attenzione al benessere globale delle persone che lavorano in Metro.

© Riproduzione riservata