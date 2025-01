Saldi 2025: online eoffline, dove conviene fare gli acquisti?

Con l’arrivo del Ponte dell’Epifania, i saldi invernali partono ufficialmente in tutta Italia, regalando agli italiani la possibilità di approfittare degli sconti e fare shopping. Secondo un recente studio di Confesercenti-Ipsos, saranno circa 8 milioni gli italiani che approfitteranno di questa occasione per acquistare soprattutto abbigliamento e calzature. La spesa media si attesta a 218 euro, ma con delle differenze a seconda della fascia di età e delle zone geografiche del Paese.

Saldi in Italia: via agli acquisti, sconto medio di 218 euro

Il budget medio per gli acquisti durante i saldi è di 218 euro, ma con differenze interessanti a seconda della fascia di età. Gli over 35 spenderanno di più, con una media di 238,88 euro, mentre i più giovani, sotto i 35 anni, si limiteranno a una spesa media di 176,27 euro. Questo divario si riflette anche nelle diverse aree geografiche: al Centro si spenderanno in media 262,87 euro, al Sud si prevede una spesa di 215,13 euro, mentre al Nord la cifra media si aggira intorno ai 198,29 euro.

Il 49% degli italiani che approfitteranno dei saldi prevede di fare acquisti nei primi tre giorni dell’evento. Il giorno con il maggior numero di acquisti sarà sabato 4 gennaio, con il 31% degli intervistati pronti a fare la spesa, seguito dal 10% che si dedicherà agli acquisti domenica e dall’8% che approfitterà dell’Epifania, il 6 gennaio. Il resto degli acquirenti non ha ancora deciso quando acquistare, ma la possibilità di trovare buone offerte rimane comunque alta durante tutto il periodo dei saldi.

Quando si parla di saldi, non c'è dubbio: per il 53% degli italiani, i saldi sono l’evento promozionale più atteso e conveniente dell’anno, battendo il Black Friday, che ottiene solo il 20% delle preferenze. I consumatori si preparano quindi a fare acquisti in modo mirato, e tra chi ha già deciso cosa acquistare, ben il 46% si è detto intenzionato ad acquistare almeno un prodotto. Un altro 50% si riserva di valutare le offerte e decidere all’ultimo momento se comprare.

La ricerca di occasioni si fa sia online che offline, ma la maggiore parte degli italiani, circa l'81%, preferisce recarsi fisicamente nei negozi per almeno un acquisto. Il 54% degli intervistati si è detto invece interessato anche a fare shopping online, evidenziando la crescente diffusione dell’e-commerce, anche se la tradizione dei negozi fisici rimane ancora molto forte.

Cosa desiderano acquistare gli italiani durante i saldi? Secondo il sondaggio, i maglioni e le felpe sono i prodotti più richiesti, con il 51% degli intervistati che prevede di acquistare questi capi. Subito dopo, con un forte interesse, si trovano le calzature (49%) e i pantaloni, in particolare i jeans e denim (31%). Non mancano le maglie e top, con il 30% delle segnalazioni, seguiti da intimo (28%) e camicie e camicette (22%).

Ma i saldi non si fermano solo all'abbigliamento. Ci sono anche borse, che il 21% degli acquirenti ha intenzione di aggiungere alla lista, mentre i capispalla, come giubbotti, cappotti e piumini, sono un altro must (21%). Tra gli accessori, il 18% degli intervistati cerca articoli come cinture e pelletteria, come portafogli e portacarte, e un altro 13% è alla ricerca di biancheria per la casa.

Questi saldi non solo rappresentano un’occasione per risparmiare per milioni di italiani, ma anche una boccata d’ossigeno per il commercio, in particolare per i negozi fisici che vedono in questo periodo un incremento delle vendite. Con l’avvicinarsi della fine dell’inverno, i saldi diventano quindi un momento cruciale per gli acquisti, con sconti che attraggono tanto chi desidera rinnovare il proprio guardaroba quanto chi cerca un buon affare.

In definitiva, i saldi invernali si confermano un appuntamento imperdibile per gli italiani, pronti a sfruttare le offerte per portarsi a casa i prodotti di moda più desiderati dell’anno, ma anche a valutare con attenzione le occasioni più convenienti.

