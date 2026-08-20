È morto a 92 anni Lucio Sestili, sommelier, ristoratore e figura storica della città di Ascoli Piceno. Per decenni è stato alla guida del Kursaal, storica osteria-ristorante con enoteca, contribuendo alla diffusione della cultura del vino e del corretto servizio a tavola. La sua attività si è intrecciata con la vita sociale, politica e sportiva ascolana.

Lucio Sestili, fondatore del Kursaal di Ascoli Piceno, si è spento a 92 anni

Dal 1957 al Kursaal, tra vino e ristorazione

Dal 1957 Sestili era l'anima del Kursaal, locale diventato negli anni un punto di riferimento per la gastronomia del Piceno. Sommelier professionista e docente dal 1968, aveva fatto della cultura del vino uno degli elementi centrali della propria attività, introducendo anche l'«Aperitivo del Giorno» e sostenendo la vendita del vino in bottiglia e la sua corretta proposta al cliente. Nel locale, ancora oggi gestito insieme alle figlie Sara e Simona, continuano a trovare spazio i piatti della tradizione ascolana, affiancati da una selezione di vini e oli del territorio.

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La figura di Sestili ha però superato i confini della ristorazione. Il suo impegno nella vita pubblica lo ha portato a ricoprire gli incarichi di consigliere comunale e assessore come esponente del Partito socialista. Anche lo sport ha occupato un posto importante nella sua storia. A lui si deve l'avvio del settore giovanile dell'Ascoli Calcio, un'attività che si aggiunge a un percorso professionale e civile riconosciuto anche con i titoli di Maestro del Lavoro e Cavaliere della Repubblica. Nel 2022 Sestili aveva inoltre preso parte al cinema, recitando nel film «L'ombra del giorno» del regista ascolano Giuseppe Piccioni. Nel film interpretava il caposala del Caffè Meletti, uno dei luoghi simbolo della città.

«Il terzo occhio» e la memoria della città