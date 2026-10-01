A settembre settembre l’inflazione torna a correre e raggiunge il 4,2% su base annua, contro il 3,3% di agosto. È la stima preliminare diffusa dall’Istat, che rileva anche un aumento dello 0,7% rispetto al mese precedente. A pesare maggiormente sono i costi energetici, ma nella nuova fiammata dei prezzi emerge con particolare evidenza il comparto degli alimentari, soprattutto quello dei prodotti freschi. I prezzi degli alimentari nel complesso aumentano dell’1,8% su base annua, accelerando dall’1% di agosto. Il movimento è però concentrato quasi interamente sugli alimentari non lavorati, che passano dal +3,8% al +5,5%. Nel solo mese di settembre la crescita è del 2,2%. Al contrario, gli alimentari lavorati registrano una variazione mensile negativa dello 0,3%.

Inflazione in aumento a settembre e a pesare sono soprattutto frutta e verdura

Frutta e verdura, il rincaro si vede nel carrello

A spingere verso l’alto il dato sono soprattutto ortaggi, tuberi, banane e legumi, mentre anche la frutta torna a registrare aumenti. Tra gli ortaggi a frutto - pomodori, zucchine, peperoni, melanzane, cetrioli e zucche - il rialzo mensile arriva al 15,4%, secondo i dati riportati nelle analisi sulla rilevazione Istat. Il fenomeno si inserisce in una situazione di maggiore pressione sui costi della filiera. Le temperature elevate e la scarsità d’acqua hanno ridotto in alcuni casi le rese agricole, mentre trasporti e catena del freddo risentono dei rincari energetici. Un quadro già osservato sui mercati nelle settimane precedenti: a Milano, per esempio, erano stati segnalati forti aumenti per diversi ortaggi, collegati anche alla riduzione delle quantità disponibili.

I trasporti dei generi alimentari risentono degli aumenti dei costi del carburante

L’effetto si riflette sul carrello della spesa, che comprende alimentari e beni per la cura della casa e della persona: la sua crescita passa dallo 0,9% all’1,7% su base annua. Ancora più forte l'accelerazione dei prodotti ad alta frequenza d’acquisto, dal 4,3% al 5,3%. Anche le associazioni dei consumatori segnalano l'impatto sulle famiglie. Secondo le stime medie, il maggiore esborso complessivo può superare i mille euro annui, mentre una valutazione di Assoutenti attribuisce agli alimentari e alle bevande circa 185 euro di maggiore spesa all’anno per una famiglia con due figli, a parità di consumi.

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Energia e carburanti spingono il resto dei prezzi

La componente energetica resta comunque il principale motore dell’inflazione: i beni energetici passano dal +17,1% al +22,3% su base annua. Il gas sul mercato tutelato cresce del 47,2%, il diesel del 34,9% e la benzina del 21,8%. Il rincaro dei carburanti si trasmette inoltre ai costi di trasporto e, indirettamente, a quelli sostenuti lungo le filiere.