Alberto Lupini, direttore di Italia a Tavola, riceverà il Premio giornalistico Gianni Fossati, assegnato dall'Accademia Italiana della Cucina per il contributo alla riscoperta, alla divulgazione e alla valorizzazione delle tradizioni e delle abitudini alimentari italiane. La cerimonia si terrà giovedì 26 novembre a Milano e vedrà anche la consegna del Premio Orio Vergani a Confagricoltura e dei Prix Nationaux 2026 dell'Académie Internationale de la Gastronomie.

Il direttore di Italia a Tavola Alberto Lupini riceverà il Premio Gianni Fossati, riconoscimento al giornalismo enogastronomico

La cerimonia nella Biblioteca dell'Accademia a Milano

La cucina italiana, la filiera agroalimentare e il giornalismo gastronomico saranno al centro della cerimonia annuale dell'Accademia Italiana della Cucina, in programma giovedì 26 novembre 2026, alle 11.30, nella nuova Biblioteca dell'istituzione, in via Gluck 3 a Milano. Il presidente Paolo Petroni accoglierà i vincitori e i giornalisti per la consegna del Premio Orio Vergani, del Premio giornalistico Gianni Fossati e dei Prix Nationaux 2026 dell'Académie Internationale de la Gastronomie. La sede scelta per l'appuntamento ha un valore particolare per l'attività culturale dell'Accademia. Aperta nel corso dell'anno, la biblioteca raccoglie oltre 7.000 pubblicazioni tra libri e riviste ed è l'unica biblioteca milanese interamente dedicata alla cultura gastronomica. Uno spazio destinato a studiosi, ricercatori e appassionati, con l'obiettivo di conservare e promuovere la conoscenza del patrimonio culinario.

Il Premio Gianni Fossati ad Alberto Lupini

La sesta edizione del Premio giornalistico Gianni Fossati sarà consegnata ad Alberto Lupini, direttore di Italia a Tavola. Il riconoscimento è dedicato alle voci del giornalismo enogastronomico e della carta stampata che si distinguono per il lavoro di riscoperta, divulgazione e valorizzazione delle tradizioni e delle abitudini alimentari italiane.

Premio Orio Vergani 2026 a Confagricoltura

Il Premio Orio Vergani, intitolato al fondatore dell'Accademia Italiana della Cucina, è stato assegnato a Confagricoltura per il contributo alla valorizzazione della filiera agroalimentare italiana. Il riconoscimento richiama il legame tra produzione agricola e cultura gastronomica. La cucina italiana rappresenta infatti il punto di arrivo di un percorso che parte dalla terra, dal lavoro degli agricoltori e dall'attività delle imprese agricole. Un sistema di competenze, tradizioni e produzioni di qualità che costituisce una componente fondamentale dell'identità alimentare nazionale.

I Prix Nationaux 2026 dell'Académie Internationale de la Gastronomie

La cerimonia milanese sarà anche l'occasione per la consegna dei Prix Nationaux 2026 dell'Académie Internationale de la Gastronomie. A conferirli sarà Paolo Petroni, nella sua veste di consigliere di amministrazione dell'organizzazione internazionale, fondata a Parigi nel 1983 e oggi composta da oltre venti accademie gastronomiche di diversi Paesi, impegnate nella tutela e nello sviluppo dei rispettivi patrimoni culinari.

I Prix Nationaux 2026 dell'Académie Internationale de la Gastronomie Prix au Sommelier 2026 : Giampiero Cordero - Ristorante Centro, Priocca (Cuneo)

: Giampiero Cordero - Ristorante Centro, Priocca (Cuneo) Prix au Chef de l’Avenir 2026 : Simone Finetti - Ristorante Villa Albertina, Argenta (Ferrara)

: Simone Finetti - Ristorante Villa Albertina, Argenta (Ferrara) Prix au Chef Pâtissier 2026 : Mattia Casabianca - Senigallia (Ancona)

: Mattia Casabianca - Senigallia (Ancona) P rix de la Littérature Gastronomique 2026 : Marilù Oliva, per il volume Atlante goloso del mito

: Marilù Oliva, per il volume Atlante goloso del mito Prix Multimedia 2026: Marino Niola, antropologo, giornalista e divulgatore scientifico

I Prix Nationaux 2026 dell'Académie Internationale de la Gastronomie Prix au Sommelier 2026: Giampiero Cordero - Ristorante Centro, Priocca (Cuneo) Prix au Chef de l’Avenir 2026: Simone Finetti - Ristorante Villa Albertina, Argenta (Ferrara) Prix au Chef Pâtissier 2026: Mattia Casabianca - Senigallia (Ancona) Prix de la Littérature Gastronomique 2026: Marilù Oliva, per il volume Atlante goloso del mito Prix Multimedia 2026: Marino Niola, antropologo, giornalista e divulgatore scientifico