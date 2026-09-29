Falstaff lancia la prima guida ai ristoranti italiani: 3mila indirizzi e oltre 80 premi

Falstaff Italia entra nel mondo delle guide con la prima edizione della Falstaff Restaurant Guide Italia 2027, presentata oggi all’Excelsior Hotel Gallia di Milano. Il progetto raccoglie 3.000 indirizzi fra ristoranti, trattorie e pizzerie lungo tutto il Paese e, durante la presentazione, ha assegnato i Restaurant Awards Falstaff Italia 2027: oltre ottanta riconoscimenti fra premi speciali e premi regionali.

La copertina della nuova Falstaff Restaurant Guide Italia 2027

Una valutazione che guarda all’esperienza

La nuova guida parte da un criterio preciso: osservare l’esperienza proposta dal locale nel suo insieme. Dunque, la cucina, certamente, ma anche il servizio, la sala, la location e quella capacità dell’oste di mettere a proprio agio chi si siede al tavolo. È su questo equilibrio che Falstaff costruisce il proprio sistema di valutazione, pensato per affiancare il fine dining agli indirizzi della ristorazione quotidiana e alle trattorie, senza lasciare fuori le pizzerie, considerate una componente essenziale della cultura gastronomica italiana. A lavorare alla selezione è stato un gruppo formato da giornalisti enogastronomici, critici del gusto e professionisti del settore, affiancati dalle segnalazioni della community. L’obiettivo, spiegano da Falstaff Italia, è offrire una lettura regione per regione dei locali che animano il Paese, con uno sguardo che tenga insieme tavole affermate, realtà più informali e luoghi capaci di raccontare un territorio attraverso il proprio modo di accogliere.

Fino a quattro forchette e quattro margherite

Il metodo segue l’impostazione che contraddistingue Falstaff e il network europeo di cui la testata fa parte: raccontare cibo e vino con un linguaggio accessibile, senza rinunciare alla valutazione. Ai ristoranti e alle trattorie possono essere assegnati fino a 100 punti e quattro forchette; per le pizzerie, invece, il riconoscimento arriva fino a quattro margherite. In entrambi i casi, la valutazione non si ferma al piatto e tiene conto dell’esperienza complessiva vissuta dall’ospite. La Falstaff Restaurant Guide Italia 2027 nasce inoltre come progetto multimediale. Sarà disponibile in formato cartaceo e attraverso un’App gratuita, pensata per rendere la consultazione immediata quando si cerca un posto per pranzo, cena o una pausa. Il database italiano si collega a quello europeo del network Falstaff, così da mettere insieme in un unico strumento gli indirizzi selezionati nei diversi Paesi.

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I Restaurant Awards Falstaff Italia 2027

Nel corso dell’evento milanese sono stati quindi consegnati i Restaurant Awards Falstaff Italia 2027, che hanno premiato professionisti, locali e realtà regionali. Nei prossimi paragrafi, tutti i riconoscimenti assegnati.

I premiati durante la presentazione della nuova guida

I premi speciali

Ristorante dell’anno: Piazza Duomo, Alba

Piazza Duomo, Alba Trattoria dell’anno : Trattoria alla Rivetta, Venezia (Salizada San Provolo)

: Trattoria alla Rivetta, Venezia (Salizada San Provolo) Pizzeria dell’anno: Bob Alchimia a Spicchi, Montepaone

Bob Alchimia a Spicchi, Montepaone Chef dell’anno: Niko Romito - Ristorante Reale, Castel di Sangro

Niko Romito - Ristorante Reale, Castel di Sangro Sommelier dell’anno: Lukas Gerges - Atelier Moessmer Norbert Niederkofler, Brunico

Lukas Gerges - Atelier Moessmer Norbert Niederkofler, Brunico Servizio dell’anno : Enoteca La Torre, Roma

: Enoteca La Torre, Roma Evoluzione dell’anno : Fradis Minoris, Pula

: Fradis Minoris, Pula Best Concept: Contrada Bricconi, Oltressenda Alta

Contrada Bricconi, Oltressenda Alta Apertura dell’anno: Momento, Vista Mare, Bordighera

Momento, Vista Mare, Bordighera Premio Leggenda: Luisa Valazza - Al Sorriso, Soriso

Luisa Valazza - Al Sorriso, Soriso Carta bevande dell’anno - Premio “Alta Langa Docg - Anima e Cultura del vino” : Ristorante Laite - in memoria di Roberto Brovedani, Sappada

: Ristorante Laite - in memoria di Roberto Brovedani, Sappada Ristoratore dell’anno: Da Vittorio, Brusaporto

Da Vittorio, Brusaporto Premio speciale alla memoria di Anna Matscher: Tiziana Francoforte - Gagini Restaurant, Palermo

Tiziana Francoforte - Gagini Restaurant, Palermo Pastry chef dell’anno: Marco Pinna - Seta by Antonio Guida al Mandarin Oriental, Milano

I premi regionali

Ai premi speciali si sono aggiunti quelli assegnati al migliore ristorante, trattoria e pizzeria di ciascuna regione, con alcuni ex aequo.