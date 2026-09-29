RESTAURANT GUIDE
Falstaff lancia la prima guida ai ristoranti italiani: 3mila indirizzi e oltre 80 premi
Presentata a Milano la Restaurant Guide 2027, che valuta cucina, sala, accoglienza e ambiente. Nel volume e nell'app trovano posto fine dining, trattorie e pizzerie, con una selezione regione per regione
Falstaff Italia entra nel mondo delle guide con la prima edizione della Falstaff Restaurant Guide Italia 2027, presentata oggi all’Excelsior Hotel Gallia di Milano. Il progetto raccoglie 3.000 indirizzi fra ristoranti, trattorie e pizzerie lungo tutto il Paese e, durante la presentazione, ha assegnato i Restaurant Awards Falstaff Italia 2027: oltre ottanta riconoscimenti fra premi speciali e premi regionali.
Una valutazione che guarda all’esperienza
La nuova guida parte da un criterio preciso: osservare l’esperienza proposta dal locale nel suo insieme. Dunque, la cucina, certamente, ma anche il servizio, la sala, la location e quella capacità dell’oste di mettere a proprio agio chi si siede al tavolo. È su questo equilibrio che Falstaff costruisce il proprio sistema di valutazione, pensato per affiancare il fine dining agli indirizzi della ristorazione quotidiana e alle trattorie, senza lasciare fuori le pizzerie, considerate una componente essenziale della cultura gastronomica italiana. A lavorare alla selezione è stato un gruppo formato da giornalisti enogastronomici, critici del gusto e professionisti del settore, affiancati dalle segnalazioni della community. L’obiettivo, spiegano da Falstaff Italia, è offrire una lettura regione per regione dei locali che animano il Paese, con uno sguardo che tenga insieme tavole affermate, realtà più informali e luoghi capaci di raccontare un territorio attraverso il proprio modo di accogliere.
Fino a quattro forchette e quattro margherite
Il metodo segue l’impostazione che contraddistingue Falstaff e il network europeo di cui la testata fa parte: raccontare cibo e vino con un linguaggio accessibile, senza rinunciare alla valutazione. Ai ristoranti e alle trattorie possono essere assegnati fino a 100 punti e quattro forchette; per le pizzerie, invece, il riconoscimento arriva fino a quattro margherite. In entrambi i casi, la valutazione non si ferma al piatto e tiene conto dell’esperienza complessiva vissuta dall’ospite. La Falstaff Restaurant Guide Italia 2027 nasce inoltre come progetto multimediale. Sarà disponibile in formato cartaceo e attraverso un’App gratuita, pensata per rendere la consultazione immediata quando si cerca un posto per pranzo, cena o una pausa. Il database italiano si collega a quello europeo del network Falstaff, così da mettere insieme in un unico strumento gli indirizzi selezionati nei diversi Paesi.
I Restaurant Awards Falstaff Italia 2027
Nel corso dell’evento milanese sono stati quindi consegnati i Restaurant Awards Falstaff Italia 2027, che hanno premiato professionisti, locali e realtà regionali. Nei prossimi paragrafi, tutti i riconoscimenti assegnati.
I premi speciali
- Ristorante dell’anno: Piazza Duomo, Alba
- Trattoria dell’anno: Trattoria alla Rivetta, Venezia (Salizada San Provolo)
- Pizzeria dell’anno: Bob Alchimia a Spicchi, Montepaone
- Chef dell’anno: Niko Romito - Ristorante Reale, Castel di Sangro
- Sommelier dell’anno: Lukas Gerges - Atelier Moessmer Norbert Niederkofler, Brunico
- Servizio dell’anno: Enoteca La Torre, Roma
- Evoluzione dell’anno: Fradis Minoris, Pula
- Best Concept: Contrada Bricconi, Oltressenda Alta
- Apertura dell’anno: Momento, Vista Mare, Bordighera
- Premio Leggenda: Luisa Valazza - Al Sorriso, Soriso
- Carta bevande dell’anno - Premio “Alta Langa Docg - Anima e Cultura del vino”: Ristorante Laite - in memoria di Roberto Brovedani, Sappada
- Ristoratore dell’anno: Da Vittorio, Brusaporto
- Premio speciale alla memoria di Anna Matscher: Tiziana Francoforte - Gagini Restaurant, Palermo
- Pastry chef dell’anno: Marco Pinna - Seta by Antonio Guida al Mandarin Oriental, Milano
I premi regionali
Ai premi speciali si sono aggiunti quelli assegnati al migliore ristorante, trattoria e pizzeria di ciascuna regione, con alcuni ex aequo.
- Abruzzo: Ristorante Reale (ristorante), Osteria dei Maltagliati (trattoria), Fermenta Pizzeria (pizzeria).
- Basilicata: Vitantonio Lombardo (ristorante), Trattoria Nugent (trattoria), Fandango (pizzeria).
- Calabria: Qafiz (ristorante), Il Tipico Calabrese (trattoria), BOB Alchimia a Spicchi (pizzeria).
- Campania: Don Alfonso 1890 (ristorante, ex aequo), Le Monzù (ristorante, ex aequo), Trattoria Il Focolare (trattoria), I Masanielli (pizzeria, ex aequo), Cambia-Menti (pizzeria, ex aequo).
- Emilia-Romagna: Osteria Francescana (ristorante), Antica Osteria del Mirasole (trattoria, ex aequo), Ostreria Fratelli Pavesi (trattoria, ex aequo), ME (pizzeria).
- Friuli-Venezia Giulia: Harry's Piccolo (ristorante, ex aequo), Agli Amici 1887 (ristorante, ex aequo), Al Cacciatore (trattoria), Ristorante Pizzeria Albergo Al Pellegrino (pizzeria).
- Lazio: La Pergola (ristorante), Ristorante Sora Maria e Arcangelo (trattoria), Seu Pizza Illuminati (pizzeria).
- Liguria: Langosteria Paraggi (ristorante), Trattoria detta del Bruxaboschi (trattoria), Officine del Cibo (pizzeria).
- Lombardia: Da Vittorio (ristorante), Osteria Della Villetta (trattoria), Confine - Pizza e Cantina (pizzeria).
- Marche: Ristorante Uliassi (ristorante), Osteria Zanchetti (trattoria), Farina (pizzeria).
- Molise: Locanda Mammì (ristorante), La Grotta da Concetta (trattoria), Bas & Co (pizzeria).
- Piemonte: Piazza Duomo (ristorante), Cacciatori Cartosio (trattoria), Sestogusto (pizzeria).
- Puglia: Casa Sgarra (ristorante), Cibus (trattoria), Alterego - Pizza Boutique (pizzeria).
- Sardegna: Fradis Minoris (ristorante), Arieddas - Tenuta Agricola Su’Entu (trattoria, ex aequo), Abbamele Osteria (trattoria, ex aequo), Spazio by Franco Pepe (pizzeria).
- Sicilia: Ristorante Duomo (ristorante, ex aequo), St. George Restaurant by Heinz Beck (ristorante, ex aequo), Bavetta - Osteria d'Oggi (trattoria), Saccharum (pizzeria).
- Toscana: Enoteca Pinchiorri (ristorante), Futura Osteria (trattoria), Lo Spela Naturalmente pizza (pizzeria).
- Trentino-Alto Adige: Atelier Moessmer Norbert Niederkofler (ristorante), Schlosswirt Forst (trattoria, ex aequo), Ansitz Heufler by Norbert Niederkofler (trattoria, ex aequo), Acquaefarina (pizzeria, ex aequo), Il Corso Bolzano (pizzeria, ex aequo).
- Umbria: Coro (ristorante), Il Capanno (trattoria), Claudio Alvicolo (pizzeria).
- Valle d’Aosta: Paolo Griffa al Caffè Nazionale (ristorante), Locanda Ristorante Al Maniero (trattoria), iSaulle (pizzeria).
- Veneto: Le Calandre (ristorante), Trattoria alla Rivetta (trattoria), I Tigli (pizzeria).