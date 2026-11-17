DUE GIORNATE
Formaggi, salumi e tanto altro: il made in Italy protagonista degli Open Days Sabelli
Nella sede romana del gruppo, due giornate di degustazioni hanno riunito produttori, chef e operatori della distribuzione, valorizzando le specialità regionali e il legame con i territori di origine
Nuova edizione per gli Open Days di Sabelli, secondo produttore di mozzarelle in Italia - già azienda premiata a Bruxelles nel 2024 dall'International Taste Institute - e oggi tra i leader della distribuzione all’ingrosso. L’evento, organizzato da Mario Testa, direttore commerciale del gruppo Sabelli Distribuzione, è ormai un punto di riferimento per tutti gli operatori della categoria. Due giornate dedicate al cibo, con la presenza di produzioni agricole locali italiane di cui l’azienda marchigiana è partner strategico per la vendita e la distribuzione.
Le eccellenze agroalimentari italiane protagoniste degli Open Days
Un riconoscimento all’eccellenza dei sapori d’Italia che Sabelli ha fatto degustare all’interno del suo quartier generale in via Melibeo a Roma, 2mila mq di spazio aperti alle imprese e al pubblico per degustare proposte, prodotti e tipicità regionali. Chef, pastai, pizzaioli, salumieri e caseari hanno presentato le loro proposte: mozzarelle, burrate, stracciatella alla ricotta, salumi selezionati, pinsa romana. In particolare, le uova di Ovito, marchio di origine umbra che ha la sua produzione in Emilia-Romagna; il pastificio Bragagnolo, marchio storico della tradizione pastaia veneta, conosciuto per le tecniche di lavorazione della pasta; i formaggi del Caseificio Central, azienda sarda i cui prodotti hanno ottenuto riconoscimenti ai World Cheese Awards negli anni precedenti.
Presenti anche prodotti del territorio laziale, tra cui le verdure a filiera corta dell’Agro Pontino dell’azienda agricola in provincia di Latina “I tesori dell’orto”, un prodotto stagionale con diverse varianti di cottura: al vapore, grigliato, al forno o ripassato. Le olive ascolane di Nova Garofolive, azienda di Castel Madama, in provincia di Roma, specializzata nella trasformazione, conservazione e commercializzazione delle olive da tavola; la porchetta Igp di Leoni Randolfo. Attenzione sul fritto romano per eccellenza: il supplì di Garrifood, dal classico con riso, polpa di pomodoro 100% italiano, mozzarella da latte italiano e Grana Padano Dop, a quelli della tradizione romanesca, come l’amatriciano con guanciale di Amatrice e Pecorino Romano Dop, il cacio e pepe e il carbonaro.
Dal taglio dei salumi al gelato artigianale
Non è passato inosservato il “taglio poetico” dell’ormai celebre Stefano Paciotti, tra le attrazioni degli Open Days, che ha catturato l’attenzione dei visitatori “accarezzando” uno speck del Salumificio Pfitscher a Postal, in Trentino-Alto Adige. Una mezzena di suino, disossata e condita con pepe, aglio, vino rosso e con una stagionatura di 8 mesi, affumicata con legno di faggio. Presente anche l’Associazione italiana gelatieri, con i maestri Paolo Costantini e Federico Molinari, che hanno portato in degustazione il gelato artigianale con i gusti zabaione, fior di panna, olio Evo e nocciola.
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Mario Testa: «La distribuzione è un ponte tra produzione e ristorazione»
«La valorizzazione delle eccellenze agroalimentari italiane passa necessariamente attraverso una filiera capace di mettere in relazione chi produce, chi distribuisce e chi porta ogni giorno questi prodotti sulle tavole dei consumatori - ha commentato Mario Testa. La qualità delle materie prime, il legame con i territori e il patrimonio di conoscenze delle nostre imprese rappresentano un valore che deve essere tutelato, sostenuto e soprattutto promosso. In questo percorso, la distribuzione svolge un ruolo strategico: non è soltanto un anello della catena commerciale, ma un vero e proprio ponte tra il mondo della produzione e quello della ristorazione. Con gli Open Days vogliamo dare visibilità ai nostri partner, raccontare le storie e il lavoro che si celano dietro ogni prodotto e dimostrare come una distribuzione attenta alla qualità possa contribuire concretamente alla crescita e alla competitività del Made in Italy agroalimentare».