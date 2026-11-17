Nuova edizione per gli Open Days di Sabelli, secondo produttore di mozzarelle in Italia - già azienda premiata a Bruxelles nel 2024 dall'International Taste Institute - e oggi tra i leader della distribuzione all’ingrosso. L’evento, organizzato da Mario Testa, direttore commerciale del gruppo Sabelli Distribuzione, è ormai un punto di riferimento per tutti gli operatori della categoria. Due giornate dedicate al cibo, con la presenza di produzioni agricole locali italiane di cui l’azienda marchigiana è partner strategico per la vendita e la distribuzione.

Mario Testa, direttore commerciale del gruppo Sabelli Distribuzione

Le eccellenze agroalimentari italiane protagoniste degli Open Days

Un riconoscimento all’eccellenza dei sapori d’Italia che Sabelli ha fatto degustare all’interno del suo quartier generale in via Melibeo a Roma, 2mila mq di spazio aperti alle imprese e al pubblico per degustare proposte, prodotti e tipicità regionali. Chef, pastai, pizzaioli, salumieri e caseari hanno presentato le loro proposte: mozzarelle, burrate, stracciatella alla ricotta, salumi selezionati, pinsa romana. In particolare, le uova di Ovito, marchio di origine umbra che ha la sua produzione in Emilia-Romagna; il pastificio Bragagnolo, marchio storico della tradizione pastaia veneta, conosciuto per le tecniche di lavorazione della pasta; i formaggi del Caseificio Central, azienda sarda i cui prodotti hanno ottenuto riconoscimenti ai World Cheese Awards negli anni precedenti.

Open Days Sabelli, a Roma si è celebrata l'eccellenza agroalimentare italiana

Presenti anche prodotti del territorio laziale, tra cui le verdure a filiera corta dell’Agro Pontino dell’azienda agricola in provincia di Latina “I tesori dell’orto”, un prodotto stagionale con diverse varianti di cottura: al vapore, grigliato, al forno o ripassato. Le olive ascolane di Nova Garofolive, azienda di Castel Madama, in provincia di Roma, specializzata nella trasformazione, conservazione e commercializzazione delle olive da tavola; la porchetta Igp di Leoni Randolfo. Attenzione sul fritto romano per eccellenza: il supplì di Garrifood, dal classico con riso, polpa di pomodoro 100% italiano, mozzarella da latte italiano e Grana Padano Dop, a quelli della tradizione romanesca, come l’amatriciano con guanciale di Amatrice e Pecorino Romano Dop, il cacio e pepe e il carbonaro.

Dal taglio dei salumi al gelato artigianale

Non è passato inosservato il “taglio poetico” dell’ormai celebre Stefano Paciotti, tra le attrazioni degli Open Days, che ha catturato l’attenzione dei visitatori “accarezzando” uno speck del Salumificio Pfitscher a Postal, in Trentino-Alto Adige. Una mezzena di suino, disossata e condita con pepe, aglio, vino rosso e con una stagionatura di 8 mesi, affumicata con legno di faggio. Presente anche l’Associazione italiana gelatieri, con i maestri Paolo Costantini e Federico Molinari, che hanno portato in degustazione il gelato artigianale con i gusti zabaione, fior di panna, olio Evo e nocciola.

Mario Testa: «La distribuzione è un ponte tra produzione e ristorazione»