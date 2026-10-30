Inflazione al 5,4% a ottobre: accelerano i prezzi degli alimentari freschi

L'inflazione torna a correre in Italia e a ottobre raggiunge il 5,4% su base annua, contro il 4,2% registrato a settembre. Secondo le stime preliminari diffuse dall'Istat, l'aumento dei prezzi è stato dello 0,9% rispetto al mese precedente, con un'accelerazione dovuta soprattutto ai rincari dell'energia. A pesare sono però anche gli alimentari freschi, i cui prezzi sono cresciuti del 7,5% rispetto a un anno fa, mentre il cosiddetto "carrello della spesa" ha registrato un aumento del 2,5%, in crescita rispetto all'1,5% di settembre.

Inflazione, nuova impennata dei prezzi: gli alimentari freschi salgono del 7,5%

Alimentari freschi in aumento, rallenta il calo dei prodotti lavorati

Guardando più da vicino al settore alimentare, i rincari più marcati hanno interessato i prodotti non lavorati, la cui crescita annua è passata dal 5,5% di settembre al 7,5% di ottobre. Rispetto al mese precedente, per questa categoria l'aumento è stato dell'1,8%, a conferma di un'accelerazione che emerge sia dal confronto mensile sia da quello con il 2025. Diverso, invece, l'andamento degli alimentari lavorati, che hanno continuato a registrare prezzi leggermente inferiori rispetto a un anno prima, sebbene la flessione si sia ridotta dal -0,6% al -0,2%. Su base mensile, tuttavia, anche questa categoria ha mostrato un incremento dello 0,5%.