STIME ISTAT
Inflazione al 5,4% a ottobre: accelerano i prezzi degli alimentari freschi
Secondo le stime preliminari dell'Istat, l'aumento dei prezzi è stato trainato soprattutto dai rincari dell'energia. Il carrello della spesa ha registrato un'accelerazione, passando dall'1,5% di settembre al 2,5%
L'inflazione torna a correre in Italia e a ottobre raggiunge il 5,4% su base annua, contro il 4,2% registrato a settembre. Secondo le stime preliminari diffuse dall'Istat, l'aumento dei prezzi è stato dello 0,9% rispetto al mese precedente, con un'accelerazione dovuta soprattutto ai rincari dell'energia. A pesare sono però anche gli alimentari freschi, i cui prezzi sono cresciuti del 7,5% rispetto a un anno fa, mentre il cosiddetto "carrello della spesa" ha registrato un aumento del 2,5%, in crescita rispetto all'1,5% di settembre.
Alimentari freschi in aumento, rallenta il calo dei prodotti lavorati
Guardando più da vicino al settore alimentare, i rincari più marcati hanno interessato i prodotti non lavorati, la cui crescita annua è passata dal 5,5% di settembre al 7,5% di ottobre. Rispetto al mese precedente, per questa categoria l'aumento è stato dell'1,8%, a conferma di un'accelerazione che emerge sia dal confronto mensile sia da quello con il 2025. Diverso, invece, l'andamento degli alimentari lavorati, che hanno continuato a registrare prezzi leggermente inferiori rispetto a un anno prima, sebbene la flessione si sia ridotta dal -0,6% al -0,2%. Su base mensile, tuttavia, anche questa categoria ha mostrato un incremento dello 0,5%.
Nel complesso, dunque, i dati restituiscono un quadro differenziato all'interno del comparto alimentare, con i prodotti freschi maggiormente interessati dai rincari. L'aumento dei prezzi si riflette anche sul carrello della spesa, l'aggregato che comprende i beni alimentari e quelli destinati alla cura della casa e della persona. A ottobre la crescita annua ha raggiunto il 2,5%, un punto percentuale in più rispetto a settembre. Parallelamente, i prodotti acquistati con maggiore frequenza hanno registrato un'accelerazione dal 5,2% al 5,8%.