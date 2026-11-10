La proposta di eliminare la pizza dalle mense scolastiche russe ha acceso un confronto politico e culturale a Mosca. L’idea, sostenuta da attivisti ultraconservatori, è stata accantonata dopo le proteste dell’opinione pubblica e la mancanza di un sostegno parlamentare sufficiente. Per ora non ci sarà un divieto nazionale. I protocolli sanitari russi SanPiN non escludono il piatto dai menu: la scelta delle preparazioni resta affidata alle amministrazioni locali, nel rispetto dei requisiti di qualità e sicurezza alimentare.

La proposta di eliminare la pizza dalle mense scolastiche russe sta scatenando diverse reazioni

Perché si è parlato di vietare la pizza nelle scuole russe

A promuovere l’iniziativa è stato Vitaly Borodin, attivista vicino al Cremlino e responsabile del Progetto federale per la sicurezza e la lotta alla corruzione. Secondo Borodin, la pizza sarebbe una forma di «soft power occidentale» proveniente dall’Italia, Paese inserito nella lista russa degli Stati ostili. L’attivista ha sostenuto che i bambini sarebbero ormai abituati al fast food straniero, a discapito delle ricette locali. Ha citato preparazioni come kulebyaka, kurnik, rasstegai ed echpochmak, piatti diffusi nelle cucine russa, tatara e cosacca. Alla richiesta si è associata Elena Yampolskaya, consigliera presidenziale per le politiche culturali e scolastiche. A suo giudizio, la pizza non sarebbe adatta ai più piccoli e dovrebbe lasciare spazio a pietanze nazionali, tra cui la kulebyaka ripiena di carne o pesce.

Pizza nelle mense: secondo alcuni conservatori russi va evitata a favore di preparazioni più tipiche.

Le reazioni: la pizza resta nei menu scolastici russi