CASO RUSSO
La Russia voleva togliere la pizza dalle mense, ma il divieto non passa
La pizza resta nelle mense scolastiche russe: accantonata la proposta di vietarla dopo le proteste e le divisioni politiche. Le norme sanitarie non la escludono e lasciano ai territori la definizione dei menu scolastici
La proposta di eliminare la pizza dalle mense scolastiche russe ha acceso un confronto politico e culturale a Mosca. L’idea, sostenuta da attivisti ultraconservatori, è stata accantonata dopo le proteste dell’opinione pubblica e la mancanza di un sostegno parlamentare sufficiente. Per ora non ci sarà un divieto nazionale. I protocolli sanitari russi SanPiN non escludono il piatto dai menu: la scelta delle preparazioni resta affidata alle amministrazioni locali, nel rispetto dei requisiti di qualità e sicurezza alimentare.
Perché si è parlato di vietare la pizza nelle scuole russe
A promuovere l’iniziativa è stato Vitaly Borodin, attivista vicino al Cremlino e responsabile del Progetto federale per la sicurezza e la lotta alla corruzione. Secondo Borodin, la pizza sarebbe una forma di «soft power occidentale» proveniente dall’Italia, Paese inserito nella lista russa degli Stati ostili. L’attivista ha sostenuto che i bambini sarebbero ormai abituati al fast food straniero, a discapito delle ricette locali. Ha citato preparazioni come kulebyaka, kurnik, rasstegai ed echpochmak, piatti diffusi nelle cucine russa, tatara e cosacca. Alla richiesta si è associata Elena Yampolskaya, consigliera presidenziale per le politiche culturali e scolastiche. A suo giudizio, la pizza non sarebbe adatta ai più piccoli e dovrebbe lasciare spazio a pietanze nazionali, tra cui la kulebyaka ripiena di carne o pesce.
Le reazioni: la pizza resta nei menu scolastici russi
La proposta ha incontrato opposizioni anche nell’area conservatrice e nazionalista. Sergey Mironov, leader di Russia Giusta, e il deputato Vitaly Milonov hanno contestato l’ipotesi, giudicandola assurda. La loro posizione è che le preferenze alimentari non debbano diventare una questione politica e che la pizza sia apprezzata anche in Russia. In assenza di una norma specifica, il piatto continuerà a poter comparire nei menu delle scuole, accanto alle specialità locali, secondo le decisioni delle singole amministrazioni territoriali.