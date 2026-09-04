Lombardia, dalla Regione 32 milioni di euro per allevamenti più sostenibili e sicuri

Il problema esiste al di là dei mega convegni (organizzazioni agricole) e delle quotidiane denunce (associazioni ambientaliste) sull'inquinamento della Pianura Padana da parte degli allevamenti suinicoli e dei bovini. A riconoscerlo implicitamente è la Regione Lombardia che, per tentare di contenere e prevenire il fenomeno, tutt'altro che remoto, ha deciso di finanziare con ulteriori 32 milioni di euro 115 aziende agricole che hanno investito in progetti per tutelare l'ambiente, il clima e il benessere degli animali allevati, migliorando e creando strutture sempre più moderne.

Lombardia, dalla Regione 32 milioni ad allevamenti suinicoli e zootecnici per renderli più sostenibili

Fondi a 115 aziende, con attenzione al settore suinicolo

Si tratta di finanziamenti a fondo perduto che andranno a 32 aziende suinicole e 83 operanti in diversi comparti zootecnici. Una parte importante riguarda il settore suinicolo. «Investire in questo comparto - ha commentato l'assessore all'Agricoltura, Alessandro Beduschi - significa anche rafforzare la biosicurezza e rendere le aziende più preparate nella prevenzione della peste suina africana. È un investimento sulla salute degli animali, sulla sicurezza degli allevamenti e sulla tenuta di una filiera fondamentale per l'agricoltura lombarda».

L'assessore regionale all'Agricoltura, Alessandro Beduschi

L'obiettivo è anche quello di superare una rappresentazione ideologica dell'agricoltura e degli allevamenti. Il benessere degli animali non è in contrapposizione con il lavoro degli agricoltori, né con la salute dei consumatori, la parte finale e più importante dell'intera filiera alimentare. Un animale allevato in sane condizioni si traduce in produzioni più sicure e una migliore sostenibilità economica per le stesse aziende. «Chi investe nel benessere degli animali - sottolinea l'assessore - investe contemporaneamente negli animali e nel futuro della propria impresa».

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