Ciboliberatutti nasce ad Osimo, nelle Marche, nel 2020 con un obiettivo ben preciso: prevenire l’obesità infantile attraverso l’informazione, la sensibilizzazione e l’educazione a una sana e corretta alimentazione. Oggi è un’Associazione del Terzo Settore (ETS), iscritta al RUNTS, che riunisce professionisti di ambito sanitario e non sanitario - tra cui figura anche la storica collega e collaboratrice di Italia a Tavola, Carla Latini - , tutti accomunati dal desiderio di mettere le proprie competenze, il proprio tempo e la propria passione al servizio della salute dei bambini e delle famiglie. Fin dalla sua costituzione, l'associazione ha voluto richiamare l’attenzione su un concetto fondamentale: l’obesità non è semplicemente un problema estetico o la conseguenza di uno stile di vita scorretto, ma una vera e propria malattia cronica, complessa e multifattoriale. Un principio che ha trovato un importante riconoscimento istituzionale con l’approvazione definitiva da parte del Senato italiano della Legge n. 149 del 3 ottobre 2025, che riconosce ufficialmente l’obesità come malattia cronica, progressiva e recidivante.

il tasso di obesità infantile in Italia è tra i più alti al mondo. L'urgenza di intervenire è chiara

«Ciboliberatutti, già cinque anni prima di questo importante riconoscimento legislativo, aveva posto al centro della propria missione l’attenzione sull’obesità infantile come vera e propria patologia, sottolineando l’importanza della prevenzione precoce e della promozione di stili di vita sani. L’obesità infantile, infatti, può compromettere il benessere fisico e psicologico dei bambini, aumentare il rischio di obesità e sviluppare malattie croniche nell’età adulta», dichiara la Presidentessa, la Dottoressa Rosalba Franco, già ospite sulle pagine di Italia a Tavola.

Il motto dell'associazione, che sottolinea la centralità della corretta alimentazione nella lotta all'obesità infantile

E proprio perché l’obesità è una malattia multifattoriale, l’associazione crede fermamente che debba essere affrontata attraverso un approccio multidisciplinare. È questa la filosofia che guida tutte le sue iniziative: unire medicina, alimentazione, psicologia, arte, musica, teatro, cucina, sport e movimento, per raggiungere bambini, ragazzi e famiglie con un linguaggio semplice, coinvolgente e mai giudicante. Operando sul territorio marchigiano attraverso incontri informativi, attività nelle scuole, laboratori creativi, cooking show, spettacoli teatrali e musicali, e collaborando con professionisti, istituzioni e altre realtà associative, l’obiettivo è rendere i bambini non semplici destinatari dei messaggi, ma protagonisti attivi e consapevoli del proprio percorso di crescita e salute.

Lo spot: un piccolo grande sogno diventato realtà

Proprio da questa filosofia è nata l’idea di realizzare uno spot pubblicitario dedicato alla prevenzione dell’obesità infantile. Un progetto iniziato in maniera semplice e quasi casalinga, ma sostenuto da tanta passione, entusiasmo e creatività. Grazie alla collaborazione di un regista, di un socio attore e regista teatrale, alla partecipazione di alcuni bambini, a una voce fuori campo e alla canzone dedicata a Ciboliberatutti firmata da Elisa Buontempo - cantautrice, attrice, artista e arteterapeuta -, lo spot racconta qualcosa di profondo: il peso dell’obesità infantile, non soltanto quello che si misura sulla bilancia, ma soprattutto quello che un bambino porta dentro di sé. L'intento è rappresentare il disagio, le difficoltà emotive e le conseguenze che questa malattia può avere sulla crescita e sul benessere dei più piccoli, senza colpevolizzare, ma invitando tutti a riflettere sull’importanza della prevenzione.

Il logo ufficiale dell'associazione Ciboliberatutti

Con un pizzico di coraggio, lo spot è stato presentato a Pubblicità Progresso, la storica fondazione impegnata nella promozione di campagne di comunicazione sociale trasmesse gratuitamente sulle emittenti televisive. Il video ha ottenuto l'apprezzamento unanime della Commissione per l’idea, l’originalità e la creatività del messaggio, conquistando così il prestigioso patrocinio dell'ente. «E oggi, con grande emozione e orgoglio, possiamo annunciare che dal 18 al 24 ottobre 2026 lo spot sarà trasmesso su Sky!», sottolinea la Dottoressa Franco.

La dottoressa Rosalba Franco

Un traguardo straordinario, non soltanto perché un progetto nato con mezzi semplici e tanto entusiasmo arriverà al grande pubblico, ma soprattutto perché il messaggio di prevenzione potrà entrare nelle case di tantissime famiglie. È la dimostrazione che quando professionalità, creatività, passione e impegno sociale si incontrano, anche una piccola idea può trasformarsi in qualcosa di grande. L’augurìo è che questo spot non sia soltanto un messaggio televisivo, ma un’occasione per fermarsi, riflettere e comprendere che prevenire l’obesità infantile significa investire nella salute delle generazioni future. Perché i bambini di oggi saranno gli adulti di domani, e aiutarli a crescere sani, consapevoli e felici è una responsabilità che appartiene a tutti.