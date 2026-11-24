Al via il concorso nazionale “Bar del cuore”, promosso da Edenred Italia con il patrocinio di Fipe-Confcommercio (Federazione italiana pubblici esercizi), che invita gli italiani a votare il proprio bar preferito. Fino al 30 dicembre sarà possibile esprimere un voto al giorno e il locale che avrà raccolto il maggior numero di preferenze riceverà il titolo di “Bar del cuore” e un premio di 2.500 euro in buoni acquisto. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti gli esercenti e ai loro clienti, anche se non aderiscono alla rete Edenred o non utilizzano i servizi dell'azienda.

È partito il concorso nazionale di Edenred Italia e Fipe per eleggere il bar più amato dagli italiani

“Bar del cuore”: oltre 7 italiani su 10 frequentano i bar ogni settimana

L'iniziativa nasce dalla volontà di valorizzare il rapporto che si instaura nel tempo fra i gestori dei locali e chi li frequenta, dalla colazione del mattino alla pausa pranzo durante la giornata lavorativa. Del resto, come emerso dalla recente indagine condotta da Swg per Fipe-Confcommercio, oltre 7 italiani su 10 (72%) frequentano un bar almeno una volta alla settimana, il 26% lo fa quotidianamente e il 67% dei frequentatori dichiara di avere un locale di fiducia. Il concorso punta, dunque, a premiare proprio i bar ai quali i consumatori sono maggiormente affezionati, lasciando che siano questi ultimi a decretare il vincitore.

«I bar e le tavole calde rappresentano una parte essenziale del tessuto sociale ed economico del nostro Paese. Oltre a essere un punto di riferimento per la pausa pranzo, sono luoghi centrali nella quotidianità delle persone e nella vita dei quartieri. Con “Bar del cuore” vogliamo valorizzare questo ruolo» ha dichiarato Stefania Rausa, chief marketing & product officer di Edenred Italia. Particolare attenzione viene riservata al momento del pranzo fuori casa, come ha sottolineato anche Aldo Mario Cursano, vicepresidente di Fipe-Confcommercio.

Aldo Mario Cursano, vicepresidente di Fipe-Confcommercio

«Il bar è il luogo di prossimità per eccellenza in grado di coniugare qualità, servizio e comfort - ha detto. Tutti elementi fondamentali per la pausa pranzo dei milioni di lavoratori che ogni giorno si trovano a consumare il pasto fuori dalle mura domestiche». Per partecipare, i titolari possono iscrivere il proprio esercizio attraverso il portale dedicato al concorso, personalizzare la scheda del locale e scaricare gratuitamente i materiali di comunicazione da utilizzare all'interno dell'attività e sui propri canali social per invitare la clientela a votare. Le iscrizioni resteranno aperte per tutta la durata dell'iniziativa.

“Bar del cuore”: le sei categorie speciali e i premi in palio

Detto ciò, oltre al titolo nazionale di “Bar del cuore”, il concorso prevede anche sei categorie speciali, ciascuna con un premio di 500 euro in buoni acquisto: “Barista Top” per il barista di fiducia, “Una chicca di caffè” per la qualità e la cura del servizio di caffetteria, “Panino Wow” per i panini più apprezzati, “Super menu” per la proposta pranzo più ricca e originale, “Good Vibes Bar” per i locali che si distinguono nell'intrattenimento e, infine, “Anima di quartiere” per i bar che svolgono un ruolo centrale nella vita della comunità.

Il concorso prevede sei categorie speciali, ciascuna con un premio di 500 euro

“Bar del cuore”: come votare e cosa possono vincere i clienti