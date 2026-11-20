Ben 375.238 eventi musicali in un anno, una media di 1.028 al giorno, e quasi 6 italiani su 10 che tengono conto della musica quando scelgono un bar o un ristorante. Sono i dati principali emersi dall'indagine presentata da Fipe-Confcommercio il 20 novembre a Milano, in occasione della Milano Music Week. Nel 2025, in Italia, sono stati 43.622 i pubblici esercizi - come bar e ristoranti - che hanno organizzato appuntamenti musicali, mentre quasi 119mila hanno diffuso musica d'ambiente. Un'attività alla quale gli italiani riconoscono anche un valore culturale, tanto che il 69,5% ritiene che questi locali contribuiscano alla diffusione della cultura musicale.

La musica influenza la scelta del locale (e invoglia a tornare)

La ricerca, illustrata nel corso di un incontro alla Fabbrica del Vapore, ha approfondito il rapporto fra intrattenimento e consumi fuori casa e si è soffermata sia sull'offerta dei locali sia sulle abitudini della clientela. A emergere, in particolare, è stato il peso della componente sonora nell'esperienza di chi frequenta questi luoghi. Il 58,8% degli intervistati ha infatti riconosciuto alla musica un'influenza nella scelta dell'esercizio, mentre il 44,8% ha ritenuto che contribuisca a creare un'atmosfera piacevole e rilassante. Inoltre, il 36,7% si è detto più propenso a tornare quando la selezione proposta incontra i propri gusti. Un aspetto che riguarda direttamente anche la ristorazione (e su cui Italia a Tavola aveva dedicato un approfondimento ad hoc), dove l'ambiente e l'accoglienza incidono sulla percezione complessiva dell'esperienza.

Secondo l'indagine Fipe-Confcommercio, la musica influenza la scelta del locale e invoglia i clienti a tornare

A confermare la crescente presenza dell'intrattenimento nei pubblici esercizi è stato anche il confronto con gli anni precedenti. Nel 2015 gli appuntamenti censiti erano stati 336.573, contro i 375.238 del 2025, con un incremento dell'11,5% nell'arco di un decennio. La crescita è risultata particolarmente evidente rispetto al periodo precedente alla pandemia, soprattutto nel comparto della ristorazione. Tra il 2019 e il 2025, infatti, il numero delle iniziative è aumentato del 27,5% nei ristoranti e nelle pizzerie, mentre nei bar, lounge bar e cocktail bar l'incremento è stato del 13,5%. Due andamenti differenti, che hanno comunque mostrato una maggiore diffusione di queste attività in entrambe le categorie.

La geografia degli eventi musicali: Lombardia prima, ma il live piace al Sud

Anche la distribuzione geografica ha restituito un quadro interessante. La Lombardia si è confermata la prima regione italiana per numero assoluto di eventi, con 61.874 appuntamenti nel 2025, pari al 16,5% del totale nazionale (tradotto, quasi un quinto). Tuttavia, considerando la tipologia delle iniziative, sono emerse differenze significative tra le varie aree del Bel Paese, soprattutto per quanto riguarda il rapporto fra esibizioni dal vivo e brani riprodotti.

La diffusione degli eventi musicali varia tra le regioni italiane, così come le modalità di intrattenimento

La componente live ha raggiunto le incidenze maggiori in Calabria, con il 66,1%, seguita dalla Campania al 64,3%, dal Molise al 63% e dal Lazio al 62,2%. La diffusione di musica registrata ha invece prevalso soprattutto in Valle d'Aosta, dove si è attestata al 64,4%, in Liguria con il 58,8% e in Friuli-Venezia Giulia con il 56,6%. Percentuali che hanno evidenziato modalità differenti di proporre l'intrattenimento nei locali, all'interno di un fenomeno presente su tutto il territorio nazionale.

La musica nei pubblici esercizi: tutti i numeri 375.238 eventi musicali organizzati nel 2025, pari a 1.028 al giorno .

organizzati nel 2025, pari a . 43.622 pubblici esercizi hanno organizzato intrattenimento musicale.

hanno organizzato intrattenimento musicale. Quasi 119mila locali hanno diffuso musica d'ambiente.

hanno diffuso musica d'ambiente. 58,8% degli italiani considera la musica nella scelta del locale.

considera la musica nella scelta del locale. 69,5% riconosce a bar, ristoranti e pub un ruolo nella diffusione della cultura musicale.

riconosce a bar, ristoranti e pub un ruolo nella diffusione della cultura musicale. 44,8% ritiene che la musica contribuisca a creare un'atmosfera piacevole e rilassante.

ritiene che la musica contribuisca a creare un'atmosfera piacevole e rilassante. 36,7% è più propenso a tornare quando apprezza la selezione musicale.

è più propenso a tornare quando apprezza la selezione musicale. +11,5% di eventi dal 2015 al 2025, da 336.573 a 375.238.

dal 2015 al 2025, da 336.573 a 375.238. +27,5% di eventi in ristoranti e pizzerie dal 2019 al 2025.

di eventi in ristoranti e pizzerie dal 2019 al 2025. +13,5% di eventi in bar, lounge e cocktail bar nello stesso periodo.

di eventi in bar, lounge e cocktail bar nello stesso periodo. Lombardia prima in Italia , con 61.874 eventi (16,5% del totale) e 6.370 pubblici esercizi coinvolti.

, con 61.874 eventi (16,5% del totale) e 6.370 pubblici esercizi coinvolti. Musica dal vivo: incidenza maggiore in Calabria (66,1%), Campania (64,3%), Molise (63%) e Lazio (62,2%).

incidenza maggiore in Calabria (66,1%), Campania (64,3%), Molise (63%) e Lazio (62,2%). Musica riprodotta: incidenza maggiore in Valle d'Aosta (64,4%), Liguria (58,8%) e Friuli-Venezia Giulia (56,6%).

La musica nei pubblici esercizi: tutti i numeri 375.238 eventi musicali organizzati nel 2025, pari a 1.028 al giorno. 43.622 pubblici esercizi hanno organizzato intrattenimento musicale. Quasi 119mila locali hanno diffuso musica d'ambiente. 58,8% degli italiani considera la musica nella scelta del locale. 69,5% riconosce a bar, ristoranti e pub un ruolo nella diffusione della cultura musicale. 44,8% ritiene che la musica contribuisca a creare un'atmosfera piacevole e rilassante. 36,7% è più propenso a tornare quando apprezza la selezione musicale. +11,5% di eventi dal 2015 al 2025, da 336.573 a 375.238. +27,5% di eventi in ristoranti e pizzerie dal 2019 al 2025. +13,5% di eventi in bar, lounge e cocktail bar nello stesso periodo. Lombardia prima in Italia, con 61.874 eventi (16,5% del totale) e 6.370 pubblici esercizi coinvolti. Musica dal vivo: incidenza maggiore in Calabria (66,1%), Campania (64,3%), Molise (63%) e Lazio (62,2%). Musica riprodotta: incidenza maggiore in Valle d'Aosta (64,4%), Liguria (58,8%) e Friuli-Venezia Giulia (56,6%).

Stoppani (Fipe): «La musica è una componente dell'identità dei locali»

«La musica nei pubblici esercizi non è un semplice sottofondo, ma una componente dell’esperienza e dell’identità dei luoghi - ha sottolineato Lino Stoppani, presidente di Fipe-Confcommercio. I numeri ci dicono che gli italiani ne riconoscono il valore quando scelgono dove trascorrere il proprio tempo e che bar, ristoranti e pub svolgono un ruolo concreto nella circolazione della cultura musicale - ha proseguito. Sono spazi nei quali musica, persone e territori si incontrano ogni giorno: qui si creano relazioni, si scoprono artisti e tendenze e si costruiscono occasioni di socialità».

Lino Stoppani, presidente di Fipe-Confcommercio