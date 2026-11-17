Il bar resta al centro delle abitudini degli italiani, con oltre 7 persone su 10 che lo frequentano almeno una volta alla settimana, ma deve fare i conti con le difficoltà economiche e una progressiva riduzione del numero delle attività. Secondo i dati di Fipe-Confcommercio, dal 2024 il settore ha perso circa 1.900 locali, una media di 2,6 al giorno, scendendo a 124.917 imprese attive. Eppure, i numeri confermano quanto il bar continui a essere presente nella quotidianità del Paese: ogni giorno si registrano 16 milioni di visite, per oltre 5 miliardi di occasioni di consumo all'anno e un giro d'affari complessivo di 23 miliardi di euro.

I numeri di un settore alle prese con le difficoltà economiche

È il quadro emerso dal primo Forum del Bar Italiano, organizzato da Fipe-Confcommercio il 17 novembre al Palazzo delle Esposizioni di Roma. L'iniziativa, coordinata dal presidente della Federazione Lino Enrico Stoppani e da Andrea Illy, presidente di illycaffè e consigliere Fipe, ha riunito gli operatori della filiera per affrontare le difficoltà del settore e individuare possibili soluzioni. Al centro del confronto, soprattutto, la sostenibilità economica delle imprese, chiamate a confrontarsi con costi di gestione elevati e margini contenuti, mentre le aspettative dei consumatori continuano a cambiare.

Per comprendere le difficoltà dei gestori basta guardare al funzionamento quotidiano di un bar. In media, un locale serve circa 120 clienti al giorno e rimane aperto per 14 ore, sette giorni su sette. A fronte di un impegno organizzativo di questa portata, lo scontrino medio si ferma a 4,20 euro, cifra che scende a 2,90 euro per la colazione. Sono importi che aiutano a comprendere quanto sia complesso sostenere le spese dell'attività, soprattutto considerando il personale necessario per garantire il servizio durante l'intera giornata.

I bar restano aperti 14 ore al giorno, con uno scontrino medio di 4,20 euro

Anche l'andamento dei prezzi contribuisce a descrivere la situazione. Nel 2026 i listini dei bar hanno registrato un incremento complessivo intorno al 3%, mentre a settembre la caffetteria segnava un aumento del 2,8%. Il prezzo medio di una tazzina di espresso ha raggiunto così 1,28 euro, una cifra che continua a mantenere il consumo al banco alla portata di molti, ma che lascia agli esercenti ricavi limitati rispetto all'impegno richiesto dalla gestione. Del resto, la progressiva riduzione delle imprese non riguarda soltanto gli ultimi due anni: dal 2015 sono 21.741 le attività che hanno chiuso oppure modificato la propria tipologia di offerta.

A fronte della diminuzione dei locali, il settore continua comunque a rappresentare una fonte importante di occupazione. Gli addetti complessivi sono 374mila e, secondo i dati presentati da Fipe, i lavoratori dipendenti hanno registrato un incremento del 6,4%, rispetto ai 276.730 rilevati nel 2024. Un andamento che affianca alla contrazione del numero delle imprese una crescita del lavoro subordinato, pur senza chiarire come questa si distribuisca tra contratti a tempo determinato, indeterminato e altre forme di impiego.

Il bar italiano in numeri 124.917 imprese attive, in calo dell'1,5% rispetto al 2024 (circa 1.900 in meno).

imprese attive, in calo dell'1,5% rispetto al 2024 (circa 1.900 in meno). 23 miliardi di euro di consumi annui.

di consumi annui. Oltre 5 miliardi di occasioni di consumo all'anno, pari a circa 16 milioni di visite quotidiane.

di occasioni di consumo all'anno, pari a circa 16 milioni di visite quotidiane. 374mila addetti complessivi, con un aumento del 6,4% dei lavoratori dipendenti.

addetti complessivi, con un aumento del 6,4% dei lavoratori dipendenti. 21.741 attività chiuse o che hanno cambiato tipologia di offerta dal 2015.

attività chiuse o che hanno cambiato tipologia di offerta dal 2015. 120 clienti medi al giorno per locale.

clienti medi al giorno per locale. 14 ore al giorno , sette giorni su sette, di apertura media.

, sette giorni su sette, di apertura media. 4,20 euro di scontrino medio, che scende a 2,90 euro per la colazione.

di scontrino medio, che scende a 2,90 euro per la colazione. 1,28 euro il prezzo medio di una tazzina di espresso.

il prezzo medio di una tazzina di espresso. +3% l'aumento complessivo dei prezzi nel 2026, con la caffetteria a +2,8% a settembre.

Il bar italiano in numeri 124.917 imprese attive, in calo dell'1,5% rispetto al 2024 (circa 1.900 in meno). 23 miliardi di euro di consumi annui. Oltre 5 miliardi di occasioni di consumo all'anno, pari a circa 16 milioni di visite quotidiane. 374mila addetti complessivi, con un aumento del 6,4% dei lavoratori dipendenti. 21.741 attività chiuse o che hanno cambiato tipologia di offerta dal 2015. 120 clienti medi al giorno per locale. 14 ore al giorno, sette giorni su sette, di apertura media. 4,20 euro di scontrino medio, che scende a 2,90 euro per la colazione. 1,28 euro il prezzo medio di una tazzina di espresso. +3% l'aumento complessivo dei prezzi nel 2026, con la caffetteria a +2,8% a settembre.

Le abitudini degli italiani e il ruolo sociale del bar

Se i numeri economici raccontano le difficoltà delle imprese, quelli sulle abitudini dei consumatori spiegano perché il bar continui a occupare un posto importante nella vita degli italiani. L'indagine “Il bar italiano”, realizzata da SWG per Fipe-Confcommercio su un campione rappresentativo di oltre 2.500 maggiorenni, mostra che il 72% degli intervistati frequenta un locale almeno una volta alla settimana e il 26% lo fa quotidianamente. Inoltre, il 67% dei frequentatori dichiara di avere un bar di fiducia, un'abitudine che conferma la continuità del rapporto con il proprio esercizio di riferimento.

Il legame con il territorio emerge anche da un altro risultato della ricerca. Per il 33% degli italiani, la presenza di un bar aperto fino a tarda sera nelle periferie contribuisce ad aumentare la percezione di sicurezza. Il locale viene quindi associato alla presenza di persone e attività nel quartiere anche nelle ore serali, una funzione che assume particolare rilievo nelle zone dove le occasioni di incontro e i servizi sono meno numerosi.

Il 67% dei frequentatori ha un bar di fiducia, considerato anche un presidio sociale

Nel frattempo, però, sta cambiando anche il modo di vivere questi spazi. Il 56% degli intervistati ritiene che esista ancora una maniera specificamente italiana di frequentare il bar, mentre il 32% considera questa identità affievolita o addirittura scomparsa. Le differenze diventano ancora più evidenti osservando le generazioni: per il 22% dei giovani della Gen Z il bar è il luogo in cui si trascorre più spesso il tempo con le persone care, una percentuale che scende al 9% tra i Baby Boomers. Il dato restituisce un'abitudine che assume significati differenti a seconda dell'età, pur mantenendo una dimensione legata alla socialità.

Accanto alle abitudini cambiano anche i criteri con cui si sceglie dove fermarsi. Pulizia, cura degli ambienti, servizio e accoglienza sono tra gli aspetti ai quali gli italiani attribuiscono maggiore importanza. Tanto che il 71% degli intervistati dichiara che si lascerebbe orientare dalla presenza di una certificazione costruita proprio su questi requisiti. Una disponibilità che, secondo l'indagine, segnala una crescente attenzione verso standard di qualità riconoscibili e verificabili.

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La sostenibilità del modello italiano secondo Fipe e illycaffè

Su questi temi si è soffermato anche Lino Enrico Stoppani, presidente di Fipe-Confcommercio, intervenuto durante il Forum. «Il bar italiano è un modello economico e sociale unico, capace di tenere insieme impresa, lavoro, servizio e comunità, un comparto in profonda trasformazione ed evoluzione, che opera con margini ridotti e con un modello organizzativo che richiede un forte impiego di lavoro - ha dichiarato. Dietro una tazzina di caffè, un aperitivo o una colazione ci sono imprese, lavoratori e competenze, ma c'è anche un modo tutto italiano di vivere lo spazio pubblico e le relazioni. Con il Forum del Bar italiano, Fipe ha chiamato a Roma l’intera filiera del settore per riflettere sulla sostenibilità del modello italiano, con l’obiettivo di tutelare un pezzo della nostra economia e, allo stesso tempo, un tratto essenziale dello stile di vita italiano».

Lino Enrico Stoppani, presidente di Fipe-Confcommercio

La questione dei ricavi, in particolare, è stata affrontata da Andrea Illy, presidente di illycaffè e consigliere Fipe, che ha richiamato l'attenzione sul rapporto tra il prezzo delle consumazioni e la sostenibilità delle imprese. «La tazzina di caffè e il cappuccino consumati al bar continuano a rivestire un ruolo centrale nelle abitudini di tutte le generazioni, rappresentando quasi il 50% delle consumazioni. Allo stesso tempo, il prezzo medio della tazzina in Italia è tra i più bassi al mondo e il ricavo per gli esercenti è minimo. Credo che il futuro del settore richieda una strategia fondata sul valore, attraverso la qualità dell’esperienza, la formazione e gli investimenti nei locali, sostenuti da una maggiore collaborazione tra industria, pubblici esercizi e istituzioni».

Nasce il “Nuovo galateo del bar italiano”

Proprio dalla necessità di definire alcuni riferimenti condivisi per il settore nasce il “Nuovo galateo del bar italiano”, presentato nel corso dell'appuntamento romano. Il progetto individua sei principi attorno ai quali costruire l'identità e il futuro dei locali: qualità, relazione, ristoro, arredo, decoro e sentimento. L'intenzione è quella di valorizzare gli elementi che caratterizzano il modello italiano, tenendo conto delle trasformazioni nei consumi e delle nuove esigenze della clientela.