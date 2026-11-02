La nascita della pizza Margherita arriva al cinema. Ahora! Film sta lavorando a Margherita and The Pizza, un progetto cinematografico diretto da Marco Pollini, che ne firma anche la sceneggiatura con il contributo dell'Associazione Verace Pizza Napoletana (Avpn). Il film ripercorre la vicenda che lega la regina Margherita di Savoia a Raffaele Esposito, il ristoratore napoletano al quale la tradizione attribuisce la creazione della pizza destinata a diventare uno dei simboli della cucina italiana nel mondo. Il progetto punta a ricostruire il contesto storico e umano attorno a una delle storie più conosciute della gastronomia italiana, portando sullo schermo il rapporto tra la prima regina d'Italia e la cultura popolare napoletana. Le riprese sono previste per la primavera del 2027 e si svolgeranno tra Napoli e Piemonte, territori chiamati a ricreare gli ambienti in cui si sviluppa il racconto.

Margherita di Savoia e la pizza: al cinema la storia dietro il piatto italiano

Margherita di Savoia e Raffaele Esposito, la storia dietro la pizza

Al centro della sceneggiatura c'è l'incontro tra Margherita di Savoia e Raffaele Esposito, pizzaiolo e ristoratore napoletano. Secondo la tradizione, proprio in occasione della visita della regina a Napoli nel 1889, Esposito preparò una pizza con pomodoro, mozzarella e basilico, ingredienti scelti anche per richiamare i colori della bandiera italiana. Da quell'episodio sarebbe nato il nome della Margherita. È una vicenda che nel tempo ha assunto i contorni di una leggenda gastronomica, diventando parte dell'immaginario legato alla pizza napoletana. Il film intende raccontarla attraverso la figura della sovrana, soffermandosi non soltanto sull'episodio culinario, ma anche sulla personalità e sul contesto sociale dell'epoca.

«Sono sempre stato appassionato di personaggi storici e, leggendo alcuni libri dedicati alla regina Margherita, ho scoperto una personalità unica e straordinaria: una donna con una visione, vicina al popolo e alle persone più fragili, che per certi versi potremmo definire una vera influencer dell'Ottocento», racconta Marco Pollini. L'idea di realizzare il film è maturata anche attraverso il confronto con alcuni amici stranieri, appassionati di pizza, che gli hanno chiesto di raccontare le origini della Margherita. «Quando ho raccontato loro la vicenda della regina, mi hanno fatto notare quanto fosse poco conosciuta e quanto meritasse di essere raccontata sul grande schermo. Da lì è nata la convinzione che questa storia avesse un grande potenziale cinematografico: perché dietro uno dei simboli più amati della cultura italiana nel mondo si nasconde una vicenda umana e storica tutta da riscoprire».

Avpn al fianco della produzione per la tradizione della pizza napoletana

Alla realizzazione del progetto collabora l'Associazione Verace Pizza Napoletana, che affianca la produzione nella stesura della sceneggiatura con l'obiettivo di contribuire alla ricostruzione storica e alla rappresentazione della tradizione pizzaiola. Il coinvolgimento dell'associazione porta nel progetto il punto di vista di una realtà impegnata da quarant'anni nella tutela e nella diffusione della cultura della pizza napoletana.