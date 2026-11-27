l mercato delle materie prime alimentari mostra andamenti differenti a novembre. Lo zucchero torna a salire in Europa, spinto dalle prospettive di un calo della produzione comunitaria, mentre caffè arabica e robusta registrano una flessione rispetto ai mesi precedenti. Due dinamiche che interessano da vicino il settore della ristorazione e dell'ospitalità, per i possibili effetti sui costi di approvvigionamento.

Zucchero, prezzi in Europa in aumento del 40%, il Brasile spinge al ribasso i prezzi del caffè

Zucchero, prezzi in Europa in aumento del 40% dai minimi di febbraio

Prosegue a novembre la crescita delle quotazioni dello zucchero sul mercato europeo. I prezzi Spot Europa e Consegnato Centro-Nord Italia risultano rispettivamente superiori del 39% e del 40% rispetto ai minimi toccati a febbraio 2026. Alla base del rialzo ci sono soprattutto le aspettative di una riduzione consistente dell'offerta comunitaria nella prossima campagna. Secondo le ultime stime della Commissione europea, la produzione di zucchero nell'Ue per il 2026/27 è attesa in calo del 22%, a 12,9 milioni di tonnellate. La contrazione riguarda in particolare Francia e Germania, due Paesi importanti per il comparto saccarifero europeo. Nonostante le elevate scorte di apertura, l'Unione europea tornerebbe così a essere importatrice netta per la prima volta in quattro campagne, con una maggiore dipendenza dalle disponibilità e dalle quotazioni dei mercati internazionali.

Lo scenario europeo si inserisce però in un contesto globale caratterizzato da segnali contrastanti. A novembre, su The ICE, le quotazioni internazionali hanno perso il 10,3% per lo zucchero grezzo e il 6,6% per quello bianco rispetto a ottobre. A favorire la flessione sono stati i primi segnali di recupero produttivo in Brasile e India, insieme alla diminuzione dei prezzi del petrolio. Le prospettive per la prossima campagna restano tuttavia meno favorevoli sul fronte dell'offerta. Le ultime stime dell'USDA indicano per il 2026/27 un deficit mondiale di circa 5,3 milioni di tonnellate, con una produzione prevista in diminuzione di circa 9 milioni rispetto alla campagna precedente. Un quadro che lascia il mercato più esposto alle oscillazioni dei prezzi e alle variazioni della disponibilità di prodotto.

Caffè, arabica e robusta perdono il 30% in un anno

Di segno opposto l'andamento del mercato del caffè. Tra ottobre e novembre le quotazioni dell'arabica sono diminuite del 6%, mentre quelle della robusta hanno perso il 7%. Entrambe si collocano su livelli di circa il 30% inferiori rispetto allo stesso periodo del 2025. Per l'arabica, la pressione sui prezzi deriva soprattutto dalla maggiore disponibilità di prodotto brasiliano. Il Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti ha rivisto al rialzo le stime della produzione brasiliana per la campagna 2026/27, prevedendo una crescita del 29% su base annua. A confermare la maggiore capacità di offerta del Paese sudamericano contribuiscono anche i dati sulle esportazioni, che a ottobre hanno registrato un aumento del 22% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Per la robusta, invece, il quadro dell'offerta appare complessivamente adeguato. In Vietnam, uno dei principali Paesi produttori, le prospettive per la prossima campagna indicano una produzione stabile o in lieve crescita rispetto a quella precedente.