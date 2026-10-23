La 63ª edizione di TTG Travel Experience e InOut | The Hospitality Community, organizzata da Italian Exhibition Group alla Fiera di Rimini, si è chiusa il 16 ottobre con circa 15mila incontri di business, oltre 1.000 buyer e 2.800 brand presenti. Il marketplace ha riunito destinazioni italiane e internazionali, imprese del viaggio, strutture ricettive e aziende specializzate in servizi, arredi e design, confermando il ruolo delle due manifestazioni come punto d’incontro per il turismo e l’ospitalità. Il tema di questa edizione, Exist, ha fatto da filo conduttore a tre giornate di confronto sulle trasformazioni del settore, dall’intelligenza artificiale alle nuove esigenze dei viaggiatori, fino alla sostenibilità e all’accessibilità degli ambienti ricettivi. L’evento si è svolto con il supporto istituzionale del Maeci, del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, di Ice-Agenzia e di Enit.

TTG e InOut 2026, tre giorni di incontri tra turismo, hotel e nuove soluzioni per l’accoglienza

Le due manifestazioni hanno messo in relazione segmenti diversi ma complementari: da una parte il viaggio e la promozione delle destinazioni, dall’altra la ricettività, i servizi, gli arredi e la progettazione degli ambienti. La presenza congiunta consente agli operatori di confrontare esigenze e proposte lungo le diverse fasi dell’esperienza turistica. Per le destinazioni, il marketplace rappresenta anche un’occasione per incontrare compratori e professionisti; per le imprese dell’ospitalità, offre visibilità, in Italia e all’estero, a soluzioni e prodotti rivolti a strutture ricettive e nuovi mercati.

TTG Rimini 2026, aumentano espositori stranieri e incontri d’affari

Il dato più significativo riguarda la dimensione internazionale dell’evento: rispetto all’edizione precedente, l’area espositiva estera è cresciuta dell’8%, mentre gli espositori stranieri sono aumentati dell’11%. La crescita consolida il ruolo di Rimini nel mercato turistico internazionale. Nel complesso sono stati presenti 2.800 brand, con oltre 1.000 buyer e circa 15.000 incontri di business. Ai meeting si sono aggiunti i Meet&Match, incontri rapidi tra aziende e compratori.

Alla manifestazione riminese sono stati presenti 2.800 brand, con oltre 1.000 buyer e circa 15.000 incontri di business

Le ricerche sul turismo: intelligenza artificiale e nuove preferenze

Tra i contributi presentati figurano le ricerche di Isnart, Nexi e Politecnico di Milano, la survey sulla Zero Click Economy, l’Osservatorio Confturismo-Fwg e il Rapporto sul turismo italiano. Il TTG Monitor ha raccolto le opinioni dei buyer presenti. Secondo i risultati del monitor, il 46,6% degli intervistati prevede di impiegare l’intelligenza artificiale per personalizzare le proposte di viaggio, mentre il 43,4% intende utilizzarla per sostenere la vendita diretta. La tecnologia non sostituisce il rapporto personale: consulenza e fiducia continuano a essere considerate decisive, soprattutto quando occorre gestire imprevisti o costruire soluzioni su misura.

Quanto alle destinazioni, l’Italia è la meta più richiesta, indicata dal 21,9% dei partecipanti, davanti alle capitali europee, al 12,8%, e al Giappone, al 9,6%. Tra gli interessi in crescita compaiono turismo esperienziale, benessere, viaggi di lusso e slow travel. Per la vacanza principale, la fascia di spesa più citata è compresa tra 3.000 e 5.000 euro a persona, scelta dal 36,6% degli intervistati.

Lavoro nell’ospitalità, giovani e inclusione al centro

Le aspettative professionali dei giovani sono state al centro di un confronto organizzato da Confindustria Alberghi con studenti, imprese e responsabili delle risorse umane. È emersa la richiesta di formazione, crescita, autonomia e un equilibrio tra lavoro e vita privata. Il tema del valore delle persone è stato ripreso dai TTG Star Award 2026, assegnati sulla base di oltre 6.000 voti dei lettori di TTG Italia. I riconoscimenti sono andati a Gaetano Intrieri, Marcello Mangia, Kyriaki Boulasidou e Francesco Vitali. Il premio speciale ad Alex Toselli, presidente di Albergo Etico, ha valorizzato un modello inclusivo che ha coinvolto 375 persone con disabilità in percorsi di inserimento lavorativo.

InOut 2026, design sostenibile e accessibilità per l’accoglienza

Con Thinking Box, architetti e progettisti hanno incontrato le aziende direttamente nei padiglioni. La mostra Sustainable & Inclusive Hospitality Design ha mostrato soluzioni per ambienti ricettivi accessibili.

Una delle soluzioni sostenibili e inclusive presentate a TTG e InOut

Spazio anche all’ospitalità all’aria aperta con FAITA Agorà e al turismo balneare. Secondo i dati presentati dal Sindacato Italiano Balneari, nell’estate 2026 le presenze sulle spiagge sono aumentate del 2%, mentre i turisti stranieri hanno registrato una crescita del 6%.

Premi InOut: prodotti per hotel e migliori stabilimenti balneari

La terza edizione degli ADI InOut Hospitality Design Award, organizzata con Adi - Associazione per il disegno industriale, ha premiato prodotti per l’ospitalità. I riconoscimenti sono stati assegnati a Culligan Italy per il sistema di purificazione dell’acqua Purity, a NodoItalia per il divano outdoor ZIP 2026 reinterpretato da Antonio Marras e a Jacuzzi per la minipiscina Lodge+ S. Una menzione speciale è andata a Ponzi per le porte scorrevoli TOS T.T.

Nella mostra Hotel in Motion in esposizione tante novità di design per l'hotellerie

Nel comparto balneare, il concorso Best Beach 2026 di Mondo Balneare ha premiato Aloha Beach di Follonica come vincitore assoluto e Best Italian Beach. Sangita Apulia, a Bisceglie, ha ottenuto il riconoscimento Best Beach Design, mentre Lido Pantarei di Torre Mileto ha conquistato il titolo Best Beach Bar.

I prossimi appuntamenti del turismo a Firenze e Rimini