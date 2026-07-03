Rimini torna capitale del turismo: 3 giorni per immaginare l'ospitalità del domani

Dal 14 al 16 ottobre 2026, il Quartiere Fieristico di Rimini torna a essere il centro del turismo internazionale con InOut | The Hospitality Community e TTG Travel Experience, l’appuntamento di riferimento in Italia per l’intero ecosistema dell’ospitalità e del turismo. L’evento, organizzato da Italian Exhibition Group (IEG), conferma il proprio ruolo strategico nel settore, riunendo operatori, imprese e professionisti lungo tutta la filiera del turismo.

Appuntamento dal 14 al 16 ottobre al Quartiere Fieristico di Rimini per il doppio appuntamento InOut | The Hospitality Community e TTG Travel Experience

Appuntamento dal 14 al 16 ottobre al Quartiere Fieristico di Rimini per il doppio appuntamento InOut | The Hospitality Community e TTG Travel Experience

La contemporaneità tra le due manifestazioni rappresenta uno degli elementi distintivi del format. InOut e TTG danno vita a un vero e proprio marketplace integrato del turismo, dove domanda e offerta si incontrano nello stesso spazio e nello stesso periodo, favorendo connessioni dirette e altamente qualificate tra tutti gli attori del comparto.

Un ecosistema integrato per il futuro dell’ospitalità

All’interno di questo sistema, InOut | The Hospitality Community rappresenta il mondo della progettazione, dell’arredo, delle tecnologie per l’ospitalità e delle attrezzature professionali. Parallelamente, TTG Travel Experience costituisce il punto di riferimento per la distribuzione turistica, coinvolgendo tour operator, agenzie di viaggio, compagnie aeree, enti del turismo e strutture ricettive.

InOut | The Hospitality Community rappresenta il mondo della progettazione, dell’arredo, delle tecnologie per l’ospitalità e delle attrezzature professionali

InOut | The Hospitality Community rappresenta il mondo della progettazione, dell’arredo, delle tecnologie per l’ospitalità e delle attrezzature professionali

L’incontro tra queste due anime genera un ecosistema unico, in cui chi progetta gli spazi dell’accoglienza entra in contatto diretto con chi intercetta e orienta la domanda turistica. Questa sinergia consente di costruire nuove connessioni tra progettazione, esperienza e mercato, contribuendo all’evoluzione del settore dell’hospitality contemporanea.

Il tema 2026: ripensare il tempo dell’ospitalità

L’edizione 2026 introduce una riflessione centrale: il ripensamento del tempo. Dopo il percorso avviato con il concept Awake To a New Era, che ha segnato la presa di coscienza dei cambiamenti globali del turismo, il nuovo tema Exist rappresenta un’evoluzione concreta di quella visione. “Exist” segna il passaggio dalla consapevolezza all’azione, invitando il settore a tornare protagonista del presente. Non si tratta più solo di osservare il cambiamento, ma di interpretarlo attivamente attraverso nuove progettualità e nuovi modelli di esperienza.

Con il tema Exixt, l’edizione 2026 introduce una riflessione centrale: il ripensamento del tempo

Con il tema Exixt, l’edizione 2026 introduce una riflessione centrale: il ripensamento del tempo

«Per le imprese del turismo e dell’hospitality – dichiara Gloria Armiri, Group Exhibition Manager Tourism & Hospitality Division di IEG - ‘Exist’ significa progettare esperienze che restituiscano tempo, attenzione, densità. Una risposta concreta alle nuove necessità dei viaggiatori, oggi più che mai alla ricerca di momenti che non siano solo ‘instagrammabili’, ma memorabili perché vissuti all’interno di un viaggio non più visto esclusivamente come intrattenimento, ma anche come momento di riconnessione».

Verso un nuovo modello di esperienza turistica

La visione proposta da InOut e TTG Travel Experience pone al centro l’autenticità dell’esperienza e la valorizzazione dei processi che la rendono possibile. Il focus si sposta non solo sul risultato finale dell’accoglienza, ma anche su ciò che la costruisce: competenze, territori, comunità e filiere produttive che rendono possibile ogni forma di ospitalità.

In questo scenario, il turismo viene interpretato come un sistema complesso, in cui la relazione tra persone, luoghi e competenze diventa il vero valore aggiunto dell’esperienza.

Otto aree espositive per raccontare l’evoluzione dell’hospitality

L’offerta di InOut | The Hospitality Community si sviluppa attraverso otto cluster espositivi, pensati per rappresentare tutte le principali aree dell’ospitalità contemporanea. Il percorso espositivo comprende Forniture alberghiere, Arredo indoor, Tecnologie e servizi, Piscine e benessere, Sport & Entertainment, Arredo outdoor, Camping & Glamping e Balneare. Questa organizzazione consente ai visitatori di esplorare in modo completo le soluzioni dedicate alle strutture ricettive, mettendo in relazione progettazione, design, servizi e tecnologie in un unico contesto espositivo.

L’offerta di InOut | The Hospitality Community si sviluppa attraverso otto cluster espositivi, tra i quali anche Piscine e benessere

L’offerta di InOut | The Hospitality Community si sviluppa attraverso otto cluster espositivi, tra i quali anche Piscine e benessere

L'obiettivo è favorire il dialogo tra aziende, progettisti, operatori e investitori, offrendo una panoramica sulle principali evoluzioni del settore. Tra i temi di maggiore interesse dell'edizione 2026 emerge anche il crescente dialogo tra sport, benessere e ospitalità, considerato un elemento strategico nella progettazione di strutture sempre più multifunzionali e orientate al comfort degli ospiti. «una leva chiave per la progettazione di spazi multifunzionali all’interno delle strutture dell’hospitality», ricorda ancora Gloria Armiri.

Eventi, formazione e networking per i professionisti del turismo

Accanto all'area espositiva, InOut | The Hospitality Community propone un articolato programma di incontri, mostre ed eventi dedicati alle nuove prospettive dell'ospitalità. L'iniziativa coinvolge le principali associazioni di categoria, tra cui Federalberghi e FAITA, con appuntamenti rivolti ad architetti, designer, albergatori, professionisti della wellness industry e operatori del comparto turistico.

Durante InOut | The Hospitality Community previsto un articolato programma di incontri, mostre ed eventi dedicati alle nuove prospettive dell'ospitalità

Durante InOut | The Hospitality Community previsto un articolato programma di incontri, mostre ed eventi dedicati alle nuove prospettive dell'ospitalità

L'evento rappresenta così un'importante occasione di aggiornamento professionale, confronto e sviluppo di nuove relazioni, favorendo la diffusione di competenze e il dialogo tra tutti gli attori della filiera.

InOut e TTG confermano Rimini capitale del turismo professionale

Anche nel 2026 InOut | The Hospitality Community e TTG Travel Experience si confermano uno dei principali punti di riferimento per il mercato italiano e internazionale dell'hospitality e del turismo organizzato. La manifestazione riunisce in un unico appuntamento esposizione, formazione, networking e opportunità di business, offrendo agli operatori una piattaforma dove intercettare le nuove esigenze del mercato e costruire relazioni strategiche. Un format che consolida il ruolo di Rimini come luogo di incontro per chi progetta il futuro dell'accoglienza e dell'industria turistica. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito dell'evento dove è possibile anche richiedere i biglietti d'ingresso.