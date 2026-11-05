Vendite alimentari in calo a settembre: -0,3% rispetto ad agosto

A settembre gli italiani hanno acquistato meno prodotti alimentari rispetto al mese precedente. Secondo le ultime stime dell'Istat sulle vendite al dettaglio, le vendite di prodotti alimentari sono infatti diminuite dello 0,3% in volume rispetto ad agosto, mentre la spesa in valore è rimasta invariata. Un andamento che ha interessato il comparto alimentare, a fronte di un mercato del commercio al dettaglio che, nel complesso, ha registrato un lieve aumento delle vendite in valore.

A settembre gli italiani hanno acquistato meno alimentari: vendite in calo dello 0,3%

Vendite al dettaglio: crescono i prodotti non alimentari

Più precisamente, il commercio al dettaglio ha registrato un aumento dello 0,1% in valore rispetto ad agosto, mentre le quantità vendute sono rimaste stabili. A registrare un andamento positivo sono stati invece i prodotti non alimentari, per i quali l'Istat ha rilevato un incremento dello 0,3% in valore e dello 0,1% in volume. Diversa, invece, la situazione degli alimentari, che hanno registrato una contrazione delle quantità vendute senza variazioni nell'ammontare complessivo della spesa.

Il confronto con settembre 2025

Il quadro cambia parzialmente se si allarga il confronto allo stesso mese dello scorso anno. Rispetto a settembre 2025, le vendite al dettaglio sono aumentate dell'1,6% in valore, ma sono diminuite dello 0,1% in volume. Anche su base annua, dunque, la crescita degli incassi non ha trovato una corrispondenza nelle quantità di prodotti acquistati.