Cocciuto festeggia il mese del Pride: arriva la "Pizza Rainbow"

Giugno è il mese del Pride, un momento per celebrare l'amore in tutte le sue forme. E per l'occasione, Cocciuto, la pizzeria che ha fatto dell'eccellenza il suo credo, presenta una creazione esclusiva: la "Pizza Rainbow". Disponibile da lunedì 10 giugno e solo per il mese di giugno nello store di Via Turati a Milano, la "Pizza Rainbow" è un omaggio ai colori e ai sapori unici della comunità LGBTQ+. Un vortice di ingredienti pregiati che si intrecciano per dare vita a un'esperienza culinaria indimenticabile.

La Pizza Rainbow di Cocciuto Pride

La base è una raffinata crema di datterini gialli, su cui si adagia il fiordilatte km0 proveniente da fornitori locali, a garanzia della massima freschezza. Polpo scottato e salsa al nero di seppia aggiungono un tocco di intensità, mentre l'emulsione di barbabietola, dal colore vivace e dal sapore dolce, crea un contrasto armonioso. Cipollotto in agrodolce, salicornia e ristretto al lime completano la composizione, regalando un'esplosione di gusto che conquista il palato. La "Pizza Rainbow" è più che un semplice piatto: è un simbolo dell'impegno di Cocciuto per l'inclusione e la celebrazione della diversità. Un modo per esprimere il proprio sostegno alla comunità LGBTQ+ e per diffondere un messaggio di amore e rispetto. Cocciuto non è solo una pizzeria, è un luogo dove la pizza viene elevata a vera e propria arte. Impasti ricercati, farine pregiate, materie prime selezionate con cura e l'unione di ricerca, creatività e passione: questi sono gli ingredienti che rendono ogni pizza Cocciuto un'esperienza unica.

