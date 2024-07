L'Hotel Bertelli si conferma green: rinnovata la Certificazione ISO 21401

L'Hotel Bertelli di Madonna di Campiglio (Tn), primo hotel in Italia ad aver ottenuto la certificazione ISO 21401 nel 2021, conferma il proprio impegno per la sostenibilità e l'eccellenza nel settore dell'ospitalità con il rinnovo della certificazione anche per il 2024.

Dopo aver completato con successo il primo triennio di certificazione, l'Hotel Bertelli ha ottenuto un nuovo attestato che testimonia il continuo rispetto degli standard internazionali di sostenibilità per le strutture ricettive. La ISO 21401 garantisce che le strutture turistiche operino in conformità con principi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica, promuovendo i diritti umani, la sicurezza nei luoghi di lavoro, la tutela dell'ambiente, il consumo responsabile di risorse e lo sviluppo dell'economia locale. «Il rinnovo della certificazione ISO 21401 rappresenta un ulteriore passo avanti nel nostro percorso di sostenibilità - afferma Marco Masè, proprietario dell'Hotel Bertelli - Durante il primo triennio, abbiamo implementato numerose iniziative volte a migliorare le performance ambientali della struttura e a rafforzare il nostro legame con la comunità locale. Siamo entusiasti di proseguire su questa strada nei prossimi tre anni, continuando a migliorare e innovare».

Con una storia di oltre 45 anni sotto la guida della famiglia Masè, l'Hotel Bertelli si è distinto fin dalla sua fondazione per la sua attenzione all'ambiente, come testimonia la centrale termica a biomasse installata nel 2015, che utilizza energia rinnovabile e pulita. «La sostenibilità è sempre stata un valore fondamentale per il nostro hotel - continua Masè - Questo rinnovo è un riconoscimento del nostro impegno costante e ci spinge a fare sempre meglio. Continueremo a lavorare con passione e dedizione per offrire ai nostri ospiti un'esperienza di soggiorno unica e nel rispetto dell'ambiente. Un particolare ringraziamento va a Robert Kropfitsch di Territori Sostenibili per la sua preziosa consulenza».

L'Hotel Bertelli proseguirà la sua collaborazione con "Territori Sostenibili" per garantire il rispetto degli standard ISO 21401 e per contribuire attivamente agli obiettivi di sviluppo sostenibile delineati nell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Oltre all'impegno per l'ambiente e le energie rinnovabili, l'hotel si approvvigiona da fornitori certificati che garantiscono elevati livelli di qualità, sostiene le produzioni agroalimentari locali e valorizza il capitale umano supportando i propri dipendenti e collaborando con la comunità locale.

La famiglia Masè è proprietaria dell'Hotel Bertelli dal 17 gennaio 1979 e la certificazione ISO 21401 è solo l'ultimo dei tanti investimenti fatti in oltre 45 anni di attività. Grazie a questi investimenti, l'hotel è passato da "pensione" a hotel 3 stelle nel 1982 e poi a 4 stelle dal 1990, offrendo oggi servizi e strutture di prima categoria, tra cui il rinomato ristorante stellato Michelin "Il Gallo Cedrone". Con 49 camere (6 singole, 18 doppie, 9 doppie superior, 3 triple, 2 family suite, 3 suite, 8 junior suite) e 104 posti letto, l'Hotel Bertelli si trova a un passo dalle migliori piste da sci della Skiarea di Madonna di Campiglio. Dispone inoltre di un centro benessere e beauty center con zona wellness completa di sauna, bagno turco, idromassaggio, piscina e solarium UVA.

