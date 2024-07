Terme Merano: confermata la certificazione d'argento per la sostenibilità

Ancora una volta le Terme Merano si distinguono per il loro impegno nella sostenibilità. Per il secondo anno consecutivo ottengono la certificazione d'argento EarthCheck, il principale riconoscimento internazionale per le pratiche ecocompatibili nel settore turistico. Questo traguardo testimonia la dedizione delle Terme Merano all'integrazione di principi sostenibili in tutti gli aspetti delle loro attività, dalla gestione ambientale alla responsabilità sociale all'economia circolare.

Terme Merano, confermata la certificazione d’argento

L'attenzione per l'ambiente è da sempre un valore fondamentale per le Terme Merano. Già nel 2019 hanno intrapreso un percorso virtuoso che le ha portate a diventare le prime terme al mondo a ricevere il marchio EarthCheck. Da allora, il loro impegno non è mai venuto meno. Un Green Team dedicato si riunisce regolarmente per monitorare le performance e individuare nuove misure di miglioramento. L'obiettivo è quello di ridurre al minimo l'impatto sull'ambiente, ottimizzando il consumo di risorse come energia, acqua e rifiuti.

Tra le iniziative concrete messe in atto, spicca il Bio Nature Pool, un laghetto balneabile naturale inaugurato l'estate scorsa. La sua particolarità è il sistema di filtraggio completamente naturale, che elimina la necessità di prodotti chimici. Altri interventi significativi includono:

l'installazione di cogeneratori e pannelli solari per il risparmio energetico

la copertura della vasca esterna e la regolazione intelligente dell'illuminazione

il potenziamento dei dispenser d'acqua e l'eliminazione quasi totale della plastica monouso

la digitalizzazione dei processi aziendali per ridurre l'uso della carta

la formazione del personale sui temi della sostenibilità

La filosofia sostenibile delle Terme Merano si declina anche nella scelta di prodotti e partner. Nella MySpa e nella linea cosmetica, ad esempio, vengono utilizzati esclusivamente ingredienti altoatesini di alta qualità. Anche il Bistro propone piatti e ricette che valorizzano i prodotti freschi e di stagione del territorio. Inoltre, le Terme Merano collaborano con diverse strutture ricettive della zona per offrire pacchetti vacanza completi e all'insegna della sostenibilità.

