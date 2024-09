Genepy Day: un weekend all'insegna del gusto e della tradizione a Susa

Dopo tre edizioni di Agriflor, Susa (To) si prepara ad accogliere il primo appuntamento del Genepy Day, una giornata interamente dedicata al delizioso liquore delle Alpi, che si terrà sabato 7 settembre, dalle 9.30 alle 19, in Piazza San Giusto, nel cuore della cittadina piemontese.

Il liquore delle Alpi protagonista a Susa: tutto sul Genepy Day (Shutterstock)

Cuore della manifestazione sarà la mostra mercato che animerà la piazza, con la presenza di alcuni dei più interessanti produttori locali di Genepy e una piccola rappresentanza di florovivaisti piemontesi che arricchirà la giornata con i colori e i profumi delle proprie piante. Un insieme di eccellenze per brindare con la natura e per scoprire uno dei tesori enogastronomici artigianali di quest'area del Piemonte come è appunto il Genepy.

Non solo mostra-mercato ma anche degustazioni guidate dai produttori, appuntamenti gastronomici e incontri di approfondimento per conoscere più nel dettaglio tutti i segreti e le potenzialità di uno dei liquori più amati del Piemonte. Tra le sorprese della giornata anche la presentazione di un “gelato al genepy” e di cocktali a base genepy, che potranno essere degustati durante la manifestazione in due locali della cittadina piemontese: la Pasticceria Pietrini 1958 e La Bottega del Gelaté.

