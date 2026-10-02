Ha aperto alla Fonderia Napoleonica, nel quartiere Isola di Milano, il Mulino Bistrò, spazio temporaneo di Mulino Bianco, marchio di prodotti da forno del Gruppo Barilla, che resterà aperto fino all’11 ottobre, ogni giorno dalle 8 alle 20. L’idea è portare fuori casa, e fuori dall’orario del risveglio, prodotti e abitudini legati alla colazione: si può passare al bancone, sedersi al tavolo previa prenotazione oppure visitare gratuitamente il percorso allestito negli spazi di via Genova Thaon di Revel 21.

Un angolo del Mulino Bistrò

Una “colazione” che non resta al mattino

La scelta arriva da un cambiamento che emerge anche dall’indagine AstraRicerche realizzata per Mulino Bianco su 1000 persone fra i 18 e i 70 anni. Il 63,2% degli intervistati consuma prodotti tradizionalmente legati alla colazione anche in altri momenti della giornata, mentre il 31,5% si concede una colazione vera e propria fuori dalla fascia mattutina. Il dato cresce tra Gen Z e Millennials, dove i “colazionisti a tutte le ore” sono il 38%, contro il 22% delle generazioni più adulte. Inoltre, il 41,8% guarderebbe con interesse a bar e locali capaci di proporre formule da colazione per tutta la giornata; nelle famiglie con figli minorenni la percentuale arriva al 50%. Al centro del Bistrò c’è quindi il menu, firmato da Carlo Maria Ricci, chef del progetto.

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I prodotti Mulino Bianco entrano in ricette dolci e salate pensate per il consumo al tavolo o da asporto: i Tarallucci arrivano con mousse al limone e composta di fragole, il Tegolino con crema alla vaniglia, amarene e cioccolato fondente, i Pancake con sciroppo d’acero, frutti rossi e fiori. Sul versante salato ci sono il Gran Bauletto Campagnolo con uovo, pancetta, pomodoro e avocado e la Pinsa con pomodoro, stracciatella di burrata e basilico. Ogni giorno sono previsti anche uno special dolce e uno salato, accanto a proposte destinate ai bambini come il “Gufetto Pancakes” e la “Flauto Car”. A completare l’offerta arriva il “Baiocchi Special”: lo chef richiama gli ospiti con il suono di una campana e farcisce al momento i biscotti con tre creme - caramello salato, mango e crema di limone - chiedendo poi di votare la preferita.

Tazze, merende e abitudini che cambiano

Anche la tavola segue l’impostazione del progetto. Gli ospiti possono scegliere tazza e tovaglietta tra diverse proposte ispirate alla Valle del Mulino, un dettaglio che riprende un’abitudine già diffusa: per il 33,7% delle persone coinvolte nell’indagine usare la propria tazza preferita fa parte del rito della colazione. Del resto, i prodotti del primo pasto trovano ormai spazio soprattutto durante il giorno: il 44,1% li sceglie a merenda e il 42% a metà mattina, anche se il 13,1% li consuma come spuntino serale o notturno e il 12,4% dopo cena. A guidare queste scelte è soprattutto il piacere, indicato dal 63,8% del campione, più della praticità. Il Bistrò ospita inoltre un percorso gratuito fra installazioni e attività interattive che riprendono l’immaginario di Mulino Bianco e della campagna “Dove la natura è una storia buona”. Ci sono il Carillon del Mulino, il wall “Senti che Buono”, il photo booth e una mappa da ritirare all’ingresso per raccogliere quattro timbri. Nello spazio trova posto anche la Bottega del Mulino, con gadget e oggetti di merchandising legati alla storia del marchio.

«La colazione è da sempre un territorio centrale nel mondo di Mulino Bianco, che da oltre cinquant’anni contribuisce a costruirne l’immaginario - ha dichiarato Laura Signorelli, equity director bakery Italy di Barilla. Oggi vediamo un’evoluzione delle abitudini di consumo associate a questo rituale: la colazione diventa un’esperienza fatta di tanti piccoli momenti lungo l’arco di tutta la giornata. Cresce la libertà di scegliere quando concedersi i sapori della colazione, seguendo sempre più i propri ritmi e desideri. Con il Mulino Bistrò vogliamo dare una forma concreta a questo modo di viverla, creando per la prima volta un luogo aperto dalle 8 alle 20 in cui scegliere e gustare la propria colazione Mulino Bianco, con ricette e abbinamenti sorprendenti, e allo stesso tempo entrare nel mondo della marca attraverso esperienze pensate per essere vissute e condivise».

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I laboratori e gli incontri della Mulino Breakfast Week

Nei dieci giorni di apertura è previsto anche un calendario di laboratori su prenotazione. Per i bambini ci sono gli appuntamenti “Mani in Pasta!” e “Crea la tua Crostatina Mulino Bianco”; per gli adulti, “Crea la tua Valle del Mulino”, dedicato alla composizione di un quadro botanico con spighe, fiori essiccati e pigmenti ottenuti da ingredienti come caffè, cacao, curcuma e matcha. In programma anche incontri sul tè con Gusmìn, workshop di calligrafia e i “Mulino Lab con i Creator” con Eva Andrini e lo chef Antonio La Cava. Le “Storie dal Mulino”, invece, sono incontri gratuiti su prenotazione dedicati al dietro le quinte dei prodotti.