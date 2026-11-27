Il Ratanà di Cesare Battisti chiude temporaneamente la sua sede storica di Milano per lavori di rinnovamento. Da gennaio 2027, lo chef e la sua brigata si trasferiranno in piazza Alvar Aalto 3, a circa 300 metri dal ristorante, dove per quattro mesi daranno vita a un progetto gastronomico diverso dal solito: Ratanà - Stagione Thai, una parentesi dedicata alla cucina thailandese che metterà momentaneamente da parte i piatti della tradizione lombarda.

Cesare Battisti, chef e titolare di Ranatà a Milano

Ratanà - Stagione Thai, quattro mesi dedicati alla cucina thailandese

Il nuovo indirizzo si chiamerà Ratanà - Stagione Thai e si troverà a circa 300 metri dalla sede storica. L'idea è nata durante un primo sopralluogo negli spazi destinati a ospitare il ristorante temporaneo. Qui la squadra si è imbattuta in due grandi statue di Buddha, un particolare che ha suggerito a Battisti una direzione gastronomica diversa da quella inizialmente prevista. Il trasferimento, quindi, diventa l'occasione per sviluppare un'esperienza culinaria autonoma, senza limitarsi a riproporre altrove il menu del Ratanà.

Per circa quattro mesi, la proposta sarà incentrata sui sapori e sulle preparazioni della Thailandia, in un percorso che rappresenta una parentesi inedita nella storia del ristorante milanese. I dettagli del menu non sono ancora stati comunicati. Anche le prenotazioni saranno aperte prossimamente, come anticipato dal locale attraverso i propri canali social.

I lavori nella sede storica dopo diciassette anni di attività

La parentesi thailandese coincide con una fase di rinnovamento per il Ratanà. Inaugurato nell'ottobre 2009, il ristorante si è affermato negli anni tra gli indirizzi di riferimento della gastronomia milanese, contribuendo a riportare al centro la cucina lombarda attraverso una lettura contemporanea delle ricette del territorio. Il risotto alla milanese è diventato uno dei piatti più rappresentativi del lavoro di Cesare Battisti, insieme a una proposta costruita sulla stagionalità e sulla valorizzazione delle materie prime locali. La sede di via Gaetano de Castillia, ai piedi del Bosco Verticale, sarà ora interessata da interventi di rinnovamento degli ambienti.

La sala del ristorante Ratanà, che sarà oggetto di lavori