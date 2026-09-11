Cambio al vertice dell’Hotel Eden di Roma. Dorchester Collection ha nominato Tristan Delaittre direttore generale della struttura, incarico che assumerà ufficialmente dal 1° ottobre 2026. La nomina arriva dopo oltre sette anni trascorsi dal manager all’interno del gruppo alberghiero, dove ha ricoperto diversi ruoli dirigenziali.Delaittre approda all’Eden dopo aver ricoperto l’incarico di corporate director food and beverage di Dorchester Collection, posizione nella quale ha seguito la strategia della ristorazione dei dieci hotel del gruppo. Un’esperienza che lo ha portato a coordinare realtà distribuite in diverse destinazioni e a lavorare allo sviluppo dei nuovi concept legati alle prossime aperture, tra cui Dubai nel 2028 e Tokyo nel 2029. Il passaggio alla direzione dell’Eden segna quindi un ritorno a una gestione direttamente legata alla singola struttura, dopo un ruolo con responsabilità trasversali sull’intero portafoglio del gruppo.

Tristan Delaittre

Dalla ristorazione di Le Meurice alla gestione alberghiera

Prima dell'incarico corporate, Delaittre era stato direttore food and beverage di Le Meurice, hotel della Dorchester Collection a Parigi. Qui aveva la responsabilità delle attività di ristoranti, bar, eventi e room service, lavorando anche con alcune delle realtà gastronomiche più note dell'hotel, tra cui Le Meurice Alain Ducasse, ristorante due stelle Michelin, e la pasticceria di Cédric Grolet. Il suo percorso professionale si è sviluppato nel settore dell'ospitalità di lusso, con esperienze nella gestione alberghiera, nelle attività di food and beverage e nella gestione dei ricavi in diverse realtà europee. Un profilo che unisce quindi la componente gestionale a quella legata alla ristorazione, uno degli elementi centrali dell'offerta dell'Hotel Eden.

L'Hotel Eden di Roma

«Siamo lieti di nominare Tristan Delaittre direttore generale dell'Hotel Eden», ha dichiarato Philippe Leboeuf, amministratore delegato di Dorchester Collection. «Avendo trascorso più di sette anni con Dorchester Collection, Tristan ha una profonda conoscenza della nostra cultura aziendale, dei nostri valori e del nostro impegno per offrire esperienze eccezionali ai nostri ospiti». Secondo Leboeuf, la conoscenza del gruppo e una leadership collaborativa sono tra gli elementi che hanno portato alla scelta del manager per la struttura romana. Delaittre ha collegato la nuova responsabilità proprio alla fase che sta attraversando la capitale sul fronte dell'ospitalità di lusso. «Sono onorato di assumere il ruolo di direttore dell'Hotel Eden», ha commentato. «Durante la mia esperienza con Dorchester Collection, ho sempre ammirato il carattere distintivo dell'hotel, la sua ricca storia e il suo straordinario team». Il nuovo direttore generale ha quindi indicato nella crescita di Roma come destinazione internazionale di lusso uno degli elementi del nuovo incarico: «Roma sta vivendo un periodo entusiasmante di crescita come destinazione di lusso a livello globale e l'Hotel Eden continua a rappresentare il punto di riferimento per l'ospitalità d'eccellenza in città».

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