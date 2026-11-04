Due chef stellati aprono un nuovo ristorante alla Stazione Centrale di Milano

Alla Stazione Centrale di Milano, dove ogni giorno migliaia di persone si spostano con gli occhi rivolti agli orari dei treni, c'è un nuovo indirizzo per chi vuole fermarsi a mangiare. Si chiama ORA ed è il progetto di ristorazione firmato da Remo e Mario Capitaneo, i due fratelli alla guida di Verso, il ristorante milanese premiato con due stelle Michelin. Il locale ha aperto al piano binari, nella Galleria dei Mosaici, e propone una formula che va dalla colazione al pranzo, fino all'aperitivo e alla cena. L'idea è adattare la proposta gastronomica ai tempi di chi viaggia, che si tratti di pochi minuti prima della partenza oppure di una sosta più lunga, con la possibilità di scegliere un panino da portare sul treno o un piatto servito al tavolo.

La sala del ristorante ORA

La nuova sfida dei fratelli Capitaneo alla Stazione Centrale

Il progetto è stato sviluppato da Glamore Group in collaborazione con Grandi Stazioni Retail e occupa circa 700 mq all'interno dell'ex ristorante di prima classe della stazione, uno spazio che risale al 1931. Per i fratelli Capitaneo si tratta di un'esperienza diversa rispetto a quella di Verso, dove la cucina segue i tempi e le modalità del percorso gastronomico stellato. Qui, invece, il servizio deve confrontarsi con le esigenze di un pubblico più ampio, composto da pendolari, turisti e viaggiatori che attraversano la stazione nel corso della giornata. Da questa impostazione nasce la scelta di riunire nello stesso ambiente una caffetteria, un punto vendita da asporto e un bistrot, ciascuno con una propria offerta.

Remo e Mario Capitaneo

A spiegare l'impostazione del locale sono stati gli stessi chef: «Abbiamo voluto ripensare il modo di mangiare in stazione, partendo da un’idea molto semplice: avere poco tempo non deve significare rinunciare alla qualità - hanno detto Remo e Mario. Chi viaggia può avere cinque minuti prima di un treno oppure un’ora da trascorrere a tavola, ma in entrambi i casi vogliamo offrirgli la stessa attenzione nella scelta delle materie prime, nella preparazione e nel servizio. La Stazione Centrale è un luogo straordinario, attraversato ogni giorno da persone, storie verso destinazioni diverse. ORA nasce per essere parte di questo movimento e, allo stesso tempo, offrire un luogo in cui fermarsi. Vogliamo trasformare anche una breve attesa in un momento piacevole e il passaggio in una piccola esperienza di viaggio».

Un locale di 700 mq negli spazi storici della stazione

Il nome scelto richiama proprio il rapporto con il tempo, elemento che accomuna il funzionamento di una stazione ferroviaria e le abitudini legate alla tavola. ORA fa riferimento sia all'unità di misura sia al momento della giornata, dalla prima colazione alla cena. Il progetto ruota attorno a questa doppia interpretazione, sintetizzata nello slogan «Il gusto del tempo», con l'intenzione di offrire una proposta adeguata tanto a chi deve raggiungere il binario quanto a chi può concedersi una pausa più lunga. Per ospitare il nuovo locale è stato recuperato uno degli ambienti storici della stazione, progettato nel 1931 dall'archietetto Ulisse Stacchini. Lo spazio è caratterizzato da grandi vetrate ed elementi architettonici originali, che l'intervento di ristrutturazione ha cercato di conservare. Particolare attenzione è stata riservata ai materiali, alle cromie e ai dettagli riconducibili all'Art Déco, mentre la distribuzione interna è stata ripensata per accogliere le diverse attività di ristorazione.

Il locale recupera gli spazi storici del 1931, valorizzandone l'architettura Art Déco

L'apertura rientra inoltre nel percorso di valorizzazione degli spazi commerciali delle grandi stazioni italiane portato avanti da Grandi Stazioni Retail. «L’apertura di ORA all’interno della Stazione Centrale rappresenta un tassello fondamentale nella nostra visione di valorizzazione dei grandi scali ferroviari italiani. Le stazioni non sono più semplici luoghi di transito, ma destinazioni urbane ed ecosistemi vivi, capaci di offrire servizi di eccellenza e restituire valore al tempo delle persone. Riportare la grande ristorazione in uno spazio storico così prestigioso come l'antica sala di prima classe, insieme a partner di primo piano e all'esperienza di chef di straordinaria caratura come i fratelli Capitaneo, dimostra come la nostra rete sia in grado di integrare mobilità, cultura e alta ospitalità» ha dichiarato Elena Sorlini, amministratore delegato di Grandi Stazioni Retail.

Dalla caffetteria al take away, cosa propone ORA

Entrando nel dettaglio dell'offerta, ORA è suddiviso in tre aree: caffetteria, take away e bistrot. La prima accompagna i diversi momenti della giornata, a partire dalla colazione, con bevande calde, spremute e centrifughe di frutta fresca. Accanto al caffè trovano spazio croissant con diverse farciture, pain au chocolat, cinnamon roll, crostate e cheesecake, oltre ad alcune alternative vegane e senza lattosio. Nel corso della giornata la proposta si estende alle bevande analcoliche, alla birra, al vino e ai cocktail, fino all'aperitivo.

La colazione propone croissant, pain au chocolat, cinnamon roll e dolci, anche vegani e senza lattosio

Per chi invece ha poco tempo prima della partenza, il take away si trova vicino all'ingresso e propone prodotti da consumare subito oppure durante il viaggio. L'assortimento comprende lievitati, panini, tramezzini, toast e avocado toast, insieme a focacce semplici o farcite, dal pomodoro e basilico al prosciutto di Parma con mozzarella oppure burrata. La terza area è invece destinata a chi dispone di più tempo: il bistrot occupa la parte interna dello spazio e offre un servizio al tavolo, con un menu per il pranzo e la cena.

Il menu del bistrot, dalle lasagne ai mondeghili milanesi

Qui i fratelli Capitaneo hanno scelto di concentrarsi sulle ricette della tradizione italiana, con piatti che richiamano diverse regioni. Il menu comprende tartare di carne e pesce e insalate, disponibili anche da asporto, accanto a lasagne, spaghetti al pomodoro e risotto allo zafferano con ossobuco. Fra i secondi figurano guancia di vitello brasata, seppie arrostite al limone, polletto arrosto con patate al rosmarino e mondeghili milanesi.

Il bistrot propone piatti della tradizione italiana, dagli spaghetti al pomodoro al polletto arrosto con patate al rosmarino

A completare l'offerta ci sono contorni e verdure alla griglia oppure al vapore. Alla base delle preparazioni, secondo quanto spiegato dagli chef, c'è una particolare attenzione alla selezione delle materie prime e dei fornitori. Detto questo, ORA è aperto sette giorni su sette, dalle 7 alle 22, con un servizio che copre la colazione, il pranzo, le consumazioni pomeridiane, l'aperitivo e la cena.