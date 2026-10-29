La Piadineria nasce a Brescia nel 1994 dall’idea di due amici, Pierantonio Milani e Franco Beccaria: servire piadine e rotoli preparati al momento, partendo da una ricetta di famiglia. Da allora l’insegna è cresciuta fino a superare i 570 ristoranti. In ottobre ha aperto il secondo locale a New York e il terzo a Parigi.

L'insegna supera i 570 ristoranti e rafforza la propria presenza sui mercati internazionali.

Dall’impasto alle limited edition: come si rinnova il menu

La produzione dell’impasto è rimasta a Montirone, nel Bresciano. Nei ristoranti, invece, la piadina viene stesa, cotta e farcita al momento, nella cucina a vista. Il menu si è allargato nel tempo e comprende ricette che cambiano con le stagioni. Dal 2019 l’azienda propone limited edition: alcune, come il Pollorollo e il Papripollo, sono poi entrate stabilmente in carta. Secondo La Piadineria, circa il 30 per cento delle ricette oggi a menu è nato da questo lavoro.

La Regina Polpetta, la nuova ricetta firmata con Cooker Girl

L’ultima proposta è La Regina Polpetta, ideata con Aurora Cavallo, conosciuta come Cooker Girl. La piadina si può scegliere con polpette di carne o di zucca; in entrambe le versioni ci sono Asiago Dop Fresco, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. Il nome è un omaggio alla nonna Maria Teresa, chiamata “la Regina” in famiglia. Preparava spesso le polpette per Aurora e i suoi fratelli.

Aurora Cavallo (Cooker Girl) con La Regina Polpetta