ESPANSIONE
La Piadineria cresce all'estero e lancia una nuova ricetta con Cooker Girl
Dopo le aperture del secondo locale a New York e del terzo a Parigi, l'insegna da oltre 570 ristoranti porta in menu “La Regina Polpetta”, ispirata a una ricetta della nonna di Aurora Cavallo e proposta con carne o zucca
La Piadineria nasce a Brescia nel 1994 dall’idea di due amici, Pierantonio Milani e Franco Beccaria: servire piadine e rotoli preparati al momento, partendo da una ricetta di famiglia. Da allora l’insegna è cresciuta fino a superare i 570 ristoranti. In ottobre ha aperto il secondo locale a New York e il terzo a Parigi.
Dall’impasto alle limited edition: come si rinnova il menu
La produzione dell’impasto è rimasta a Montirone, nel Bresciano. Nei ristoranti, invece, la piadina viene stesa, cotta e farcita al momento, nella cucina a vista. Il menu si è allargato nel tempo e comprende ricette che cambiano con le stagioni. Dal 2019 l’azienda propone limited edition: alcune, come il Pollorollo e il Papripollo, sono poi entrate stabilmente in carta. Secondo La Piadineria, circa il 30 per cento delle ricette oggi a menu è nato da questo lavoro.
La Regina Polpetta, la nuova ricetta firmata con Cooker Girl
L’ultima proposta è La Regina Polpetta, ideata con Aurora Cavallo, conosciuta come Cooker Girl. La piadina si può scegliere con polpette di carne o di zucca; in entrambe le versioni ci sono Asiago Dop Fresco, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. Il nome è un omaggio alla nonna Maria Teresa, chiamata “la Regina” in famiglia. Preparava spesso le polpette per Aurora e i suoi fratelli.
La creator ha lavorato con il team Food Innovation dell’azienda alla scelta degli ingredienti e agli abbinamenti. Per La Piadineria è la seconda collaborazione dell’anno con una food creator, dopo quella con Lulù Gargari per il rilancio della Solare. Le polpette erano già state proposte nelle limited edition del 2023 e del 2024; con la nuova ricetta tornano in menu, questa volta legate a un ricordo di famiglia.