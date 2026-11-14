La Pasticceria Martesana taglia un traguardo fondamentale nel panorama dell'alta gastronomia lombarda, celebrando il sessantesimo anniversario dall'apertura della storica sede in via Cagliero. Un traguardo, per la pasticceria oggi Bottega Storica Tre Torte Gambero Rosso,che quest'anno assume un valore profondamente simbolico e commovente, segnato dalla scomparsa del fondatore Vincenzo Santoro, universalmente noto come Enzo, venuto a mancare lasciando un'eredità umana e professionale indelebile. Nata nel 1966 grazie alla sua visione, l'insegna ha saputo evolversi nel corso dei decenni senza mai perdere il legame viscerale con la propria identità originaria, affermandosi come punto di riferimento imprescindibile per la cultura dolciaria cittadina e per gli amanti della qualità artigianale.

Mezzo secolo di eccellenza artigianale a Milano

La storia del laboratorio di pasticceria affonda le radici in un'epoca in cui il lavoro artigiano richiedeva dedizione assoluta e una costante ricerca della materia prima d'eccellenza. Sotto la guida rigorosa e appassionata di Enzo Santoro, la bottega ha costruito la sua fama su capisaldi della tradizione come il celebre lievito madre e la creazione di iconici dolci, tra cui la famosa Torta Duomo. I professionisti del settore descrivono l'evoluzione del marchio come un percorso di crescita continua fondato sulla rigorosa selezione degli ingredienti e sul rispetto delle lavorazioni classiche, un approccio che ha permesso alla bottega milanese di mantenere altissimi standard qualitativi e di conquistare una clientela intergenerazionale.

Il maestro Vincenzo Santoro, fondatore e anima della straordinaria storia di successo della Pasticceria Martesana a Milano

Nuovi linguaggi del gusto e collaborazioni d'autore

Il percorso evolutivo dell'azienda, oggi guidato dalla famiglia e da una squadra di stimati professionisti della produzione come l'executive pastry chef Domenico Di Clemente, si riflette anche nelle recenti sperimentazioni gastronomiche. Queste uniscono la sapienza dolciaria alle moderne tendenze della mixology e della cucina salata contemporanea, premiata negli anni anche dalle guide di settore. L'obiettivo costante della direzione produttiva è interpretare le richieste del mercato moderno valorizzando le radici storiche della pasticceria lombarda, proponendo abbinamenti inediti che spaziano dai grandi lievitati alle creazioni gastronomiche più ricercate.

Uno sguardo al futuro della Pasticceria