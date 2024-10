Alma, Andrea Sinigaglia ha lasciato la direzione generale

Mentre si stanno ultimando i preparativi per la grande festa dell’11 novembre in cui ALMA, la scuola di alta cucina di Colorno (PR), consegnerà nel Teatro Regio di Parma i premi per celebrare la magnificenza degli artigiani e delle arti agrarie, del gusto e dell’ospitalità, l’istituzione a suo tempo fondata con la partecipazione di Gualtiero Marchesi (a lungo Rettore) è alle prese con una riorganizzazione interna che potrebbe prevedere una redistribuzione di ruoli e competenze.

Andrea Sinigaglia

Il programma, già avviato con la nomina di Alberto Figna a presidente e amministratore delegato, ha subito un’accelerazione con le dimissioni dall’incarico di direttore generale di Andrea Sinigaglia.

Al momento a livello apicale in Alma oltre alle funzioni svolte da Figna, ci sono Gabriele Baistrocchi, come direttore finanziario, e Matteo Berti come direttore didattico.

D’intesa con la scuola, il 47enne manager, da 17 anni direttore generale e da 20 in Alma, ha deciso di dedicarsi a nuovi impegni, in particolare nel campo dell’hospitality e dell’educazione. Posizione in cui punta ad avere anche maggiore autonomia e nuovi stimoli, dopo l’importante esperienza fatta in Alma.

