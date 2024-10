Federico Asta, “il pasticcere dei vip”, è morto in un incidente stradale a Bologna

«Voglio regalare un po' di bomboloni e pizze ai volontari che sono venuti qui a Bologna (per l'alluvione, ndr), come facciamo?». Queste sono state le ultime parole di Federico Asta, 34 anni, pasticcere molto conosciuto nel quartiere Santa Viola, che lunedì 21 ottobre ha perso la vita in un tragico incidente stradale. A ricordare il suo gesto di generosità è Elena Gaggioli, presidente del quartiere Borgo Panigale-Reno.

Un incidente spezza un cuore d'oro: addio a Federico Asta

Asta, che si trovava a bordo del suo scooter di grossa cilindrata, una Yamaha, si è scontrato con un suv all'incrocio tra via Salvemini e via Einaudi. L'impatto è stato violento e il pasticcere è stato sbalzato a terra, morendo sul colpo. Il conducente dell'automobile è rimasto invece illeso. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e la polizia locale per i rilievi del caso.

«In tanti abbiamo reagito con incredulità e dolore alla notizia, soprattutto pensando alla tua bella famiglia e alla tua pasticceria - ha commentato Elena Gaggioli. Grazie di tutte le torte, Federico, delle merende alle feste di quartiere, dei bomboloni alla Notte Viola e di tutte le volte che ci sei stato, sorridente e disponibile. Le più sentite condoglianze alla moglie, alle figlie e a tutti i dipendenti della pasticceria». Asta era molto amato nel quartiere per le numerose iniziative solidali organizzate. Durante la pandemia, si era distinto per le consegne di prodotti da forno a medici e infermieri, guadagnandosi il soprannome di "pasticcere dei vip", grazie alla sua partecipazione a eventi e manifestazioni con le sue creazioni dolciarie.

© Riproduzione riservata