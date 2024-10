Fiera del Tartufo di Acqualagna: la "Ruscella d'Oro" va a Enrico Bartolini

Si accendono i riflettori sulla 59ª Fiera Nazionale del Tartufo Bianco di Acqualagna, che inaugura il clou della sua programmazione nel lungo fine settimana di Ognissanti. L'evento dedicato all'oro bianco della cucina italiana, richiamo per appassionati e gourmet, sarà ricco di appuntamenti d'eccezione. Ad aprire la serie di celebrazioni, venerdì 1 novembre, sarà la consegna della prestigiosa “Ruscella d'Oro” a Enrico Bartolini, chef pluristellato di fama internazionale.

Enrico Bartolini verrà premiato con la “Ruscella d'Oro”

Il sindaco di Acqualagna, Pier Luigi Grassi, onorerà Bartolini con il riconoscimento per il suo straordinario contributo alla gastronomia italiana. Con tredici stelle Michelin, Bartolini è il cuoco italiano più stellato e il secondo al mondo; il suo talento brilla in dieci ristoranti sparsi sul territorio nazionale, e le sue collaborazioni includono il noto ristorante Roberto's a Dubai, Spiga a Hong Kong e Amici a Bali. L'omaggio di Bartolini alla capitale del tartufo marchigiano sarà una creazione esclusiva: il raviolo di agnello con nocciole e tartufo di Acqualagna, un piatto che unisce tradizione e innovazione in omaggio ai sapori locali.

