Lee Hyung Wook è il miglior barista al mondo dell'espresso italiano

Il sudcoreano Lee Hyung Wook è stato proclamato miglior barista al mondo per l'espresso italiano, aggiudicandosi la finale 2024. L'evento, organizzato dall'Istituto espresso italiano (Iei), si è svolto il 26 novembre all'Hotel Gallia di Milano durante Iei Connect 2024, una giornata dedicata all'approfondimento del comparto caffè sia sul mercato interno sia internazionale. Al secondo posto si è classificato il filippino Darwin Pontanos, mentre la medaglia di bronzo è andata all'italiana Ilaria Rizzo.

Lee Hyung Wook, vincitore di Espresso Italiano Champion 2024

«Essere premiato come miglior barista al mondo per l'Espresso Italiano è un onore incredibile. Milano, la culla di questa cultura, è il luogo perfetto per celebrare un traguardo così importante. Non vedo l'ora di continuare ad approfondire la mia conoscenza di questa straordinaria tradizione» ha dichiarato il vincitore - titolare del D:mine Cafe in Corea e formatore per Italian Barista School, Iiac e Next Bean - alzando il trofeo. La gara, ricordiamo, ha messo in risalto gli standard di qualità definiti dall'Istituto espresso italiano, sia per quanto riguarda il caffè che per il cappuccino, simboli italiani.

Un espresso perfetto deve contenere circa 25 millilitri di caffè, essere ornato da una crema fine e consistente, dal colore nocciola, e avere una consistenza sciropposa con aromi intensi di fiori, frutta, cioccolato e pan tostato. Il cappuccino, invece, deve presentare una crema lucida e uniforme, con un equilibrio armonioso tra il gusto del latte e quello del caffè. Inoltre, questa edizione ha segnato una novità tecnica: per la prima volta i concorrenti hanno utilizzato macchine e macinadosatori forniti da "La San Marco", partner ufficiale della gara. Come sottolineato da Roberto Nocera, general manager dell'azienda, «questa collaborazione è stata un'occasione preziosa per promuovere la qualità e il rito di una bevanda simbolo del made in Italy».

© Riproduzione riservata