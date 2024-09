Gabriele Politi, sommelier della Locanda Perbellini, è morto in un incidente stradale

Un'alba funesta ha avvolto la tranquilla cittadina di Affi (Vr). Nella notte tra lunedì e martedì, un terribile incidente stradale ha stroncato la vita di Gabriele Politi, un giovane sommelier di 30 anni originario di Pietrasanta, in provincia di Lucca. Il dramma si è consumato lungo una strada provinciale, quando il giovane, in sella alla sua Yamaha, ha improvvisamente perso il controllo del mezzo, schiantandosi violentemente contro un palo della luce. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori del 118, giunti sul posto con un'ambulanza e un'automedica, per Gabriele non c'è stato nulla da fare.

Gabriele Politi. Foto: Instagram Locanda Perbellini di Garda

Gabriele Politi era una figura molto apprezzata nel panorama enogastronomico veronese. Lavorava come sommelier alla Locanda Perbellini di Garda (Vr), il noto locale sul lago dello chef veronese Giancarlo Perbellini, due stelle Michelin. La sua passione per il vino, la profonda conoscenza delle etichette e la capacità di abbinare i vini ai piatti lo avevano reso un punto di riferimento per i clienti e per i colleghi. «Siamo sconvolti e profondamente addolorati per la perdita di Gabriele - ha dichiarato lo chef Giancarlo Perbellini. Era un giovane talentuoso e appassionato, sempre pronto a mettersi in gioco e a imparare. Ci mancherà la sua professionalità e la sua umanità».

Le cause esatte dell'incidente sono ancora al vaglio degli inquirenti, che stanno effettuando tutti gli accertamenti del caso. Al momento, non si esclude alcuna ipotesi: un malore improvviso, una distrazione o anche le condizioni della strada potrebbero aver contribuito al tragico epilogo. Intanto, la comunità di Affi e del Garda si stringe intorno alla famiglia di Gabriele, sconvolta da questa improvvisa e dolorosa perdita. La notizia della sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio anche nel mondo della ristorazione, dove il giovane sommelier era molto stimato e apprezzato. I funerali di Gabriele Politi si terranno nei prossimi giorni.

