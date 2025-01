Il “Bollito Stellato” di Da Vittorio torna al Gallia in due serate speciali

All'Excelsior Hotel Gallia di Milano, torna il celebre "Bollito Stellato", un'ode alla tradizione culinaria italiana. Giovedì 23 gennaio e giovedì 20 febbraio (alle 19.30), i fratelli Cerea del ristorante tristellato "Da Vittorio" e gli executive chef della Terrazza Gallia, Antonio e Vincenzo Lebano, proporranno un'esperienza gastronomica unica al Gallia Restaurant.

Il "Bollito Stellato" di Da Vittorio torna all'Excelsior Hotel Gallia di Milano

Il menu si apre con gli “Stuzzicappetito a passaggio”, seguiti da una “Tartare di manzo con ketchup di barbabietola e pane tostato” e un raffinato “Consommé con ravioli”. Il cuore della serata sarà il “Bollito misto”, che celebra i tagli tradizionali come spalla, cappello del prete, testina, coda, cotechino, guancialino, cappone ripieno e lingua, accompagnati da un assortimento di salse e contorni. Per chiudere, un classico intramontabile: la “Torta di mele con salsa alla vaniglia”.

Dal 2016, il "Bollito Stellato" è una tradizione che rende omaggio al bollito misto piemontese, nato come piatto di recupero e ora trasformato in una ricetta ricca e apprezzata in tutta Italia. L'esperienza, proposta a 140 euro a persona (bevande escluse), celebra la maestria culinaria di chef rinomati e la versatilità di una delle pietanze più iconiche della cucina italiana.

