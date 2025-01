Bartending e mixology: 13 rifugiati ucraini formati da Diageo e Adecco

Un progetto di formazione che unisce inclusione e professionalità: questa è la sintesi dell'iniziativa promossa da Diageo, tra i leader mondiali nel comparto beverage, in collaborazione con Adecco Inclusion e Mylia, per offrire a giovani rifugiati ucraini un'opportunità concreta di inserimento lavorativo nell'ospitalità e nel bartending. La prima edizione speciale del programma Learning for Life, realizzata a Roma e finanziata grazie ai fondi Forma.Temp Misura Form.Integra, è stata quindi un importante passo avanti verso una maggiore inclusione sociale e professionale, confermando l'impegno delle aziende coinvolte per un futuro più equo e rappresentativo. L'iniziativa, avviata a settembre 2023, ha visto protagonisti tredici studenti, selezionati per la loro attitudine e motivazione, che hanno affrontato un percorso di formazione intensivo della durata complessiva di 250 ore.

Diageo e Adecco hanno formato 13 giovani rifugiati in ospitalità e bartending

Il programma, progettato per facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro, ha combinato formazione linguistica, culturale e tecnica, creando un mix efficace di competenze utili nel settore dell'ospitalità. La prima fase del progetto si è concentrata sull'acquisizione della lingua italiana, un passaggio fondamentale per superare le barriere comunicative e agevolare l'integrazione culturale. Le lezioni, tenute dalla "Scuola di italiano per stranieri Dante Alighieri", hanno fornito agli studenti una solida base linguistica, necessaria per affrontare le sfide successive. Parallelamente, sono stati offerti moduli dedicati alla cultura italiana, alla gestione del cliente e alla sicurezza generale sul lavoro, aspetti fondamentali per chi desidera inserirsi nell'ospitalità.

La vera anima del progetto è rappresentata dal corso Learning for Life, un programma che combina teoria e pratica, con un focus specifico sul bartending e la mixology. Tenuto da professionisti affermati del comparto, il corso ha preparato gli studenti non solo ad affrontare le attività quotidiane del mestiere, ma anche a sostenere un test finale che apre le porte a stage nei migliori locali del panorama Horeca in Italia. Giorgio Liveriero, head of Ccorporate relations Diageo Southern Europe, ha spiegato l'essenza di questo progetto con queste parole: «Learning for Life è un corso di formazione che nasce con una forte finalità sociale, finalizzato a fornire le conoscenze necessarie per imparare il mestiere del bartender e inserirsi efficacemente nel mondo del lavoro. Questa edizione straordinaria costituisce un ulteriore passo avanti in un percorso che Diageo ha intrapreso a livello globale con il proposito di ispirare gli studenti di Learning for Life a sviluppare le proprie capacità consapevoli che, grazie all'opportunità giusta, si possono raggiungere grandi obiettivi».

Anche Adecco ha giocato un ruolo di rilievo nell'iniziativa, mettendo a disposizione la propria esperienza nel campo dell'inclusione e del collocamento lavorativo per rifugiati. Alessandro Borgialli, direttore Adecco Inclusion Italia, ha sottolineato così l'importanza del progetto: «Da oltre quindici anni, come Adecco ci impegniamo per promuovere l'inclusione sociale e professionale delle persone rifugiate, supportandole lungo tutto il percorso di inserimento nel mondo del lavoro, a partire dal superamento delle barriere linguistiche. Siamo orgogliosi di aver avviato questo progetto insieme a Diageo, che rappresenta un passo concreto verso la costruzione di un mondo del lavoro più equo e inclusivo, in grado di restituire dignità e valorizzare i talenti di tutti».

