Il "Club Italia di Gelateria" riservato ai campioni del mondo del settore, nato circa un anno fa su impulso dei Maestri Davide Malizia ed Eugenio Morrone rispettivamente direttore tecnico e presidente dell’esclusiva associazione, prosegue la sua attività promozione del gelato artigianale italiano. Nei giorni scorsi presso Aromacademy - prima e unica scuola a Roma specializzata esclusivamente nella pasticceria e fondata nel 2015 proprio da Malizia - si è tenuto il seminario sulle torte gelato curato da Alain Chartier Mof Glacier (Meilleur Ouvrier de France). Un campione assoluto, nel 2000 ha ricevuto il titolo e la medaglia dal Presidente della Repubblica francese, nel 2003 ha vinto il campionato del mondo di Gelateria.

Gelato artigianale, il Club Italia premia Alain Chartier

Gelato italiano, il confronto con i professionisti francesi

Il gelato artigianale italiano rappresenta una delle espressioni più riconoscibili dell’eccellenza gastronomica nazionale, un patrimonio di competenze, creatività e cultura delle materie prime che può trovare nuove opportunità di crescita sui mercati internazionali. È da questa prospettiva che nasce la sessione di formazione organizzata dal Club Italia, che oltre ad ospitare il prestigioso professionista francese lo ha anche premiato alla presenza dei gelatieri italiani più rappresentativi sulla scena internazionale: oltre al vicepresidente Luigi Tirabassi e al consigliere Rosario Nicodemo anche i Maestri del Club Italia, Ciro Chiummo, Vincenzo Donnarumma, Filippo Valsecchi e Sergio Colalucci.

Alain Chartier, dalla pasticceria francese al titolo di Meilleur Ouvrier de France

Chartier è pasticcere, cioccolatiere e gelatiere, con diverse boutique in Bretagna e fondatore della scuola di dolci L’Ecole des Desserts a Theix, nonché membro dell’Associazione internazionale d’Alta pasticceria Relais Desserts, da qui anche il legame con Malizia. Il confronto con un protagonista dell’eccellenza artigianale francese ha offerto inoltre l’opportunità di approfondire le differenze tra i modelli professionali dei due Paesi, il ruolo della formazione, l’importanza del riconoscimento delle competenze e le prospettive di collaborazione tra professionisti.

Club Italia di Gelateria, l'internazionalizzazione come leva di crescita