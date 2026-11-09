La Confederazione Pasticceri Italiani (Conpait) amplia la propria presenza sul territorio con la nascita della delegazione di Monza e Brianza, presentata nella Sala Congressi di Apa Confartigianato Imprese a Monza. Il progetto punta a rafforzare i rapporti tra pasticceri, imprese artigiane e scuole professionali, con particolare attenzione alla formazione e al coinvolgimento delle nuove generazioni. Alla guida della nuova delegazione è stato nominato Daniele Cappellano , docente di pasticceria al CFP Sandro Pertini di Seregno e professionista impegnato nella formazione. Tra gli obiettivi della struttura ci sono la promozione di occasioni di confronto tra gli operatori, la condivisione delle competenze e la valorizzazione delle attività artigiane locali.

Alla presentazione hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni e del mondo associativo. T ra questi Cristiano Gaggion, presidente nazionale della Categoria Alimentazione di Confartigianato Imprese , che ha sottolineato l'importanza di una rappresentanza coesa per tutelare le produzioni della tradizione italiana e il lavoro delle imprese artigiane. Erano presenti anche Enrico Brambilla , segretario generale di APA Confartigianato Imprese, Silvia Giardina , vicepresidente di Conpait Monza e Brianza, Milena Vascon di Saracino Dolci ed Emanuele Frigerio , docente del CFP Pertini e responsabile del comparto scuole della nuova delegazione. La nascita della struttura territoriale si inserisce nel percorso di consolidamento della Confederazione e punta a creare un collegamento più diretto tra professionisti e imprese. Un'esigenza che riguarda anche la possibilità di rappresentare le istanze del comparto e valorizzare le competenze delle attività di pasticceria artigianale.

Uno dei temi affrontati durante l'incontro è stato il rapporto tra formazione professionale e mondo del lavoro. La collaborazione con gli istituti del territorio e il coinvolgimento degli studenti sono considerati strumenti importanti per favorire il ricambio generazionale e trasmettere conoscenze tecniche e cultura del lavoro artigianale. La serata si è conclusa con un momento conviviale curato dagli allievi del CFP Sandro Pertini di Seregno, che hanno contribuito direttamente all'organizzazione dell'iniziativa. Un'occasione per mettere in evidenza il ruolo della formazione pratica e il rapporto tra percorsi scolastici e attività professionali. Sul significato della nuova delegazione è intervenuto anche Angelo Musolino, presidente nazionale di Conpait, che ha richiamato il valore delle reti locali nello sviluppo della pasticceria italiana. «La nascita di Conpait Monza e Brianza rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di consolidamento della nostra Confederazione. Crediamo fortemente nella forza della condivisione, nella formazione continua e nella valorizzazione delle eccellenze locali. Mettere in rete professionisti, imprese e scuole significa costruire il futuro della pasticceria artigianale italiana, difendendo la qualità, l'identità dei nostri prodotti e il grande patrimonio di conoscenze che rende unica la nostra tradizione. A Daniele Cappellano e a tutta la squadra di Monza e Brianza rivolgo i migliori auguri di buon lavoro, certo che sapranno diventare un punto di riferimento per il territorio e per l'intero settore», ha dichiarato Musolino.