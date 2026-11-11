Sette professionisti della pasticceria e della panificazione italiana hanno unito le proprie competenze per sostenere le cure palliative pediatriche. Si chiama «Buoni insieme - Il gusto di fare del bene» la campagna solidale realizzata a favore della Fondazione La Miglior Vita Possibile, destinata a finanziare le attività dell'Hospice Pediatrico di Padova e a contribuire alla costruzione del nuovo Centro regionale veneto per le cure palliative. L'iniziativa coinvolge Massimiliano Alajmo, Corrado Assenza, Luigi Biasetto, Lucca Cantarin, Leonardo Di Carlo, Ezio Marinato e Luca Rasi. I sette maestri hanno realizzato le ricette di una selezione di prodotti artigianali pensata anche per i regali natalizi. Il progetto comprende inoltre il coinvolgimento dei ragazzi di Talents Lab, a Saccolongo, ai quali è affidato il confezionamento delle scatole.

Il cofanetto natalizio della Fondazione La Miglior Vita Possibile

Un nuovo centro per le cure palliative pediatriche a Padova

I proventi della campagna contribuiranno a sostenere le attività dell'Hospice Pediatrico di Padova e la realizzazione di una nuova struttura regionale dedicata alle cure palliative pediatriche. Il progetto prevede un edificio di oltre 3.000 metri quadrati immersi nel verde, con una capacità ricettiva che passerà dagli attuali quattro a dodici posti letto. Quattro posti saranno riservati al respite care, cioè ai ricoveri di sollievo che permettono alle famiglie di beneficiare di periodi di riposo durante percorsi assistenziali particolarmente impegnativi. La struttura sarà progettata per offrire un ambiente meno simile a quello ospedaliero, con camere singole dotate di angolo cottura per i genitori, spazi per le attività diurne e aree dedicate alle terapie ricreative. L'obiettivo è integrare l'assistenza sanitaria specialistica con ambienti pensati per la vita quotidiana dei bambini e dei loro familiari, offrendo un supporto che non si limiti agli aspetti clinici.

Sette maestri firmano biscotti e creme spalmabili

Il progetto solidale prende forma in una selezione composta da sei confezioni di biscotti artigianali e due creme spalmabili: la «Crema del Cuore», al cioccolato, e la «Crema del Sorriso», al caramello salato. Le ricette sono firmate da sette professionisti provenienti dal mondo della pasticceria e della panificazione. Le diverse competenze confluiscono in un progetto comune, nel quale il lavoro artigianale diventa uno strumento per sostenere un'attività di assistenza sanitaria e sociale. Un altro elemento dell'iniziativa riguarda il confezionamento delle scatole, affidato ai ragazzi di Talents Lab, realtà di Saccolongo che coinvolge giovani con disabilità in attività lavorative. La partecipazione al progetto estende così la dimensione solidale anche alla fase di preparazione dei prodotti.

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