L'Eden Rock - St Barths, uno degli hotel più iconici dei Caraibi e parte della prestigiosa Oetker Collection, riaprirà ufficialmente il 21 ottobre 2024 dopo un lungo periodo di attesa. Situato in una cornice paradisiaca, tra spiagge incontaminate e acque cristalline, l'hotel segna la sua riapertura con una novità esclusiva: una partnership con Krug, la rinomata maison di champagne fondata nel 1843 dal visionario Joseph Krug.

Eden Rock - St Barths riapre con una partnership esclusiva con Krug Champagne

Questa collaborazione segna un primato per l'Eden Rock - St Barths, che diventa il primo hotel al mondo a stringere una partnership con Krug. Gli ospiti saranno accolti con una bottiglia di Champagne Krug all’arrivo, un gesto che esprime il lusso e l’ospitalità distintivi del resort. Ma l'esperienza non si ferma qui. Le raffinate bollicine di Krug saranno protagoniste in tutti i momenti culinari della giornata. I piatti dello chef stellato Jean-Georges Vongerichten, serviti al celebre Sand Bar, verranno esaltati dalle note uniche dello Champagne Krug, creando un connubio perfetto tra cucina di alto livello e uno dei migliori champagne al mondo. Anche al Beach Bar dell’hotel, gli ospiti potranno gustare tapas accompagnate da Krug, trasformando ogni momento in un'esperienza memorabile.

«Siamo entusiasti di collaborare con Krug Champagne per portare un tocco di magia in più all'Eden Rock- St Barths - ha dichiarato Fabrice Moizan, general manager dell'Eden Rock - St Barths -: questa collaborazione riflette perfettamente i nostri valori condivisi, con lo scopo di creare esperienze eccezionali per i nostri ospiti». Manuel Reman, presidente di Krug, ha aggiunto: «Lo champagne è fatto per essere gustato come meglio si crede. Mettendo una bottiglia di Krug Grande Cuvée in ogni camera, gli ospiti possono brindare a uno splendido tramonto, festeggiare una proposta di matrimonio o semplicemente assaporare i momenti speciali della vita. Siamo davvero onorati di far parte di questa eccezionale esperienza per gli ospiti dell'Eden Rock - St Barths».

