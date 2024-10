Barolo en Primeur 2024: record di 987mila euro per l'asta solidale

La quarta edizione di Barolo en primeur ha raggiunto un nuovo traguardo, raccogliendo 987mila euro in favore di iniziative benefiche. Questo risultato porta il totale delle prime quattro edizioni a ben 3.358.000 euro. L’asta solidale, promossa dalla Fondazione CRC Donare ETS e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, in collaborazione con il Consorzio di tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani, ha attratto donatori da diverse parti del mondo, inclusi New York, Londra, Montreal e Cina.

Barolo en primeur ha raggiunto un nuovo traguardo, raccogliendo 987mila euro in favore di iniziative benefich

L’evento si è svolto al Castello di Grinzane Cavour (Cn), in collegamento diretto con le sedi di Christie’s a New York e Londra. Le offerte, anche online tramite Auction Collective, hanno visto la partecipazione di appassionati provenienti da vari paesi. A contribuire al successo dell’asta sono state 14 barrique di Barolo Vigna Gustava, vinificate in modo selettivo dall’enologo Donato Lanati, e 10 lotti comunali che hanno unito bottiglie donate da oltre 80 cantine.

Il 10 novembre, la quindicesima barrique del Barolo Vigna Gustava sarà battuta all’Asta Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba, con i proventi destinati alla charity internazionale Mother’s Choice, attiva dal 1987 a favore di bambini orfani e madri in difficoltà.

Le bottiglie vendute saranno consegnate ai nuovi proprietari dopo il periodo di affinamento, di 38 mesi per il Barolo e 26 per il Barbaresco. I fondi raccolti sosterranno progetti benefici, tra cui il restauro di edifici storici e iniziative culturali, oltre a supportare la Scuola Enologica di Alba e altri enti locali.

Giuliano Viglione, presidente di Fondazione Donare ETS, ha sottolineato il grande successo dell’iniziativa e il suo impatto positivo sui progetti sociali. Sergio Germano, Presidente del Consorzio di Tutela, ha evidenziato come Barolo en primeur sia diventato un appuntamento fisso per filantropi e investitori, confermando la crescente curiosità del mercato nei confronti di queste etichette prestigiose.

© Riproduzione riservata