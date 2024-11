Branca, presentato il Bilancio di sostenibilità tra responsabilità e crescita

Branca International, holding della famiglia Branca, ha pubblicato il Bilancio di Sostenibilità 2023, un documento che sottolinea l'impegno verso una crescita responsabile, basata sui principi di sostenibilità ambientale, sociale e di governance (Esg). Sotto la guida di Niccolò Branca, il Gruppo prosegue la tradizione dell'Economia della consapevolezza, un modello che coniuga sviluppo economico, rispetto ambientale e attenzione sociale.

Niccolò Branca, presidente dell'omonimo Gruppo

Nel 2023, il Gruppo Branca ha ridotto le emissioni globali di anidride carbonica del 10% rispetto all'anno precedente. In Italia, il calo è stato del 13%, accompagnato da una diminuzione dell'8% dei consumi energetici. Tuttavia, l'incremento dell'uso idrico (+20%) è al centro di nuove strategie di ottimizzazione. L'azienda ha rafforzato l'economia circolare attraverso tecnologie sostenibili e impianti più efficienti. Il Gruppo ha incrementato l'organico dell'8%, raggiungendo 341 dipendenti, di cui il 99% con contratti a tempo pieno e indeterminato. Nel 2023 sono state erogate oltre 10.800 ore di formazione, coprendo competenze tecniche, salute e sicurezza, e benessere psico-fisico. «La stabilità e il benessere delle persone sono fondamentali per noi» ha dichiarato Niccolò Branca, presidente del Gruppo. Nonostante il fatturato consolidato di 355 milioni di euro segni un calo apparente del 16% rispetto al 2022, l'effetto è legato alla conversione iper-inflattiva dei Pesos argentini. Al netto di questo fattore, il Gruppo ha registrato una crescita reale in valore e volumi. L'utile netto è aumentato del 47%, testimoniando la solidità della gestione finanziaria.

Nel 2023, il Gruppo ha ampliato l'approvvigionamento sostenibile, collaborando con fornitori certificati secondo standard green. In Argentina, il 100% dei fornitori ha almeno una certificazione ambientale, un traguardo che Branca intende replicare in Italia e negli USA. Branca ha rafforzato la presenza in 160 mercati, con una crescita in Europa, USA e Argentina, e nuovi ingressi nel Sud Est Asiatico. Il Gruppo punta a “de-stagionalizzare” e “de-regionalizzare” i consumi, ampliando le occasioni di utilizzo dei suoi marchi iconici come Fernet-Branca e Brancamenta. Il 2025, anno del 180° anniversario, segnerà un nuovo capitolo di crescita, guidato dal principio “Novare Serbando”, che unisce tradizione e innovazione in un modello sostenibile. «Viviamo in un mondo in costante evoluzione - ha commentato il presidente -, dove non dobbiamo lasciarci sorprendere, ma essere previdenti e proattivi. Il 2023 ci ha messo alla prova con molte sfide, dall'inflazione alla crisi globale, ma abbiamo dimostrato che, quando si è preparati, si può affrontare qualsiasi situazione. Abbiamo continuato a investire nelle persone, nelle tecnologie e nei mercati. Per noi, la sostenibilità non è solo un dovere morale; rappresenta una reale opportunità di crescita condivisa. Il nostro impegno per la qualità e il rispetto verso persone e ambiente si traduce in un modello di business che aspira a generare valore duraturo. Crediamo fermamente che solo un'impresa responsabile possa costruire un futuro migliore per tutti, fondando il proprio successo su radici salde e una visione lungimirante».

