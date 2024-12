Birraio dell'Anno 2024: a Firenze la festa della birra artigianale

Firenze si prepara a ospitare la 16ª edizione di Birraio dell'Anno, il festival che celebra i migliori produttori di birra artigianale italiana. L'appuntamento, organizzato dal network Fermento Birra, si terrà il 18 e 19 gennaio 2025 al Teatro Cartiere Carrara (ex Tuscany Hall), coinvolgendo oltre 50 birrifici selezionati dai giudizi di 100 esperti del comparto e dai migliori 50 birrai secondo la classifica dell'edizione precedente. Due giornate interamente dedicate alla degustazione delle migliori birre artigianali del Paese, con esperienze esclusive e l'opportunità di confrontarsi direttamente con i protagonisti del settore.

Birraio dell‘Anno 2024: oltre 50 birrifici, degustazioni guidate e molto altro

Il festival prende il via sabato 18 gennaio con una formula tutto incluso che promette di soddisfare ogni appassionato. Le due sessioni di degustazione, dalle 12 alle 17 e dalle 19 alle 24, permetteranno di assaggiare senza limiti le birre prodotte dai 20 candidati al premio Birraio dell'Anno e dai 3 finalisti del premio Birraio Emergente. Per partecipare è necessario acquistare il Beer Pass, valido per una delle due sessioni, con un costo ridotto di 5 euro per chi lo acquista online (10 euro in loco). Il format è pensato per garantire un'esperienza di qualità: ingressi limitati, niente file, posti a sedere e la possibilità di interagire con birrai ed esperti. Ad arricchire la giornata, degustazioni guidate sul palco del teatro con esperti come Simone Cantoni e Simonmattia Riva, affiancati dai birrai, e un corner speciale denominato “Fermento Italia”, curato dalla redazione di Fermento Birra, che proporrà una selezione di due birrifici d'eccellenza. Inoltre, un'area extra attrezzata con sedute e tavoli permetterà ai partecipanti di vivere un momento di relax tra una degustazione e l'altra.

La giornata di domenica 19 gennaio si distingue per una super-sessione di 6 ore, dalle 12 alle 18, che amplia l'offerta delle spine a 50 birrifici, con una selezione delle migliori birre prodotte dai primi 50 birrifici della classifica e dai tre emergenti. Anche in questo caso, sarà necessario acquistare il Beer Pass (5 euro online, 10 euro in loco). Nonostante un afflusso previsto del 20% superiore rispetto al sabato, il numero chiuso garantirà un'esperienza confortevole e vivibile. Alle 13 riprenderanno le degustazioni gratuite guidate sul palco del teatro, mentre alle 15 si terrà il concorso nazionale per homebrewer. Il clou del festival sarà alle ore 16, con la cerimonia di premiazione per i vincitori del premio Birraio Emergente e del titolo più ambito, il Birraio dell'Anno, trasmessa anche in diretta sulla pagina Facebook dell'evento. Ad accompagnare le degustazioni, un'accurata selezione di street food di qualità, con specialità regionali acquistabili presso gli espositori. La sostenibilità è garantita dalla presenza di una postazione Publiacqua, che offrirà acqua potabile gratuita, e di un punto risciacquo per la pulizia dei bicchieri tra un assaggio e l'altro.

Candidati al titolo di Birraio dell'Anno 2024:

Agostino Arioli e Maurizio Folli del Birrificio Italiano di Limido Comasco (CO)

Simone Bedeschi e Saverio Casadei del birrificio Bajön di Porto Corsini (RA)

Samuele Cesaroni del birrificio Brasseria della Fonte di Pienza (SI)

Enrico Ciani del birrificio Birra dell'Eremo di Assisi (PG)

Luca Dalla Torre del birrificio Bondai di Sutrio (UD)

Pietro Di Pilato del birrificio Brewfist di Codogno (LO)

Conor Gallagher Deeks del birrificio Hilltop di Bassano Romano (VT)

Lorenzo Guarino del Birrificio Rurale di Desio (MB)

Giovanni Faenza del birrificio Ritual Lab di Formello (RM)

Emanuele Longo del Birrificio Lariano di Sirone (LC)

Giorgio Masio del birrificio Altavia di Quiliano (SV)

Elia Pina del birrificio 50&50 di Varese

Marco Raffaeli del birrificio Mukkeller di Porto Sant'Elpidio (FM)

Luigi Recchiuti del birrificio Opperbacco di Notaresco (TE)

Marco Sabatti del birrificio Porta Bruciata di Rodengo Saiano (BS)

Luca Sartorelli del birrificio Ca' Del Brado di Rastignano (BO)

Cecilia Scisciani e Matteo Pomposini del birrificio MC 77 di Serrapetrona (MC)

Luca Tassinati del birrificio Liquida di Ostellato (FE)

Marco Valeriani del birrificio Alder di Seregno (MB)

Josif Vezzoli del birrificio Elvo di Graglia (BI)

Candidati al titolo di Birraio Emergente 2024:

Roberto Falasca del birrificio Zero.5 di Monterotondo (RM)

Filip Lozinski del birrificio Wild Raccoon di Cussignacco (UD)

Giacomo Maule e Mirko Boggian del birrificio Sorio di Gambellara (VI)

Selezione corner "Fermento Italia":

Piero Cavalleri e Irene Castellazzi del Birrificio Finalese di Finale Ligure (SV)

Davide Cairello del birrificio Legnone di Dubino (SO)

