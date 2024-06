“Nata il primo luglio”, l'evento per i 10 anni del Nizza Docg

Brinda a dieci anni di successi il Nizza Docg. E per il 1° luglio 2024 l'Associazione produttori del Nizza ha organizzato un evento speciale, "Nata il primo luglio", per celebrare il decimo anniversario della denominazione. Un traguardo importante per un vino che ha saputo conquistare i palati degli appassionati di tutto il mondo, affermandosi come uno dei più pregiati del panorama piemontese.

Il Nizza Docg festeggia 10 anni nel 2024

Stefano Chiarlo, presidente dell'Associazione, ha commentato: «Ogni anno, "Nata il primo luglio" è un momento di celebrazione e riflessione sull'evoluzione della nostra Docg, che continua a crescere in dinamismo e vitalità, confermando il suo forte impatto nel panorama vinicolo nazionale. Rappresenta inoltre per noi un'occasione speciale per rafforzare l'unione tra i produttori che ora raggiungono il numero di 90, trasmettendo la filosofia di lavoro di squadra che da sempre contraddistingue la nostra Associazione». Con una crescita costante del numero di bottiglie prodotte e vendute, testimoniata da un aumento del 27% tra il 2022 e il novembre 2023 e culminata in 1.050.000 bottiglie nel solo 2023, l’incontro annuale diventa occasione di festa e di riflessione per il futuro.

Per la prima volta, inoltre, l'evento vedrà la partecipazione di una quarantina di ristoratori ed enotecari che agiranno come ambasciatori del Nizza Docg. «Questo è un passo importante per continuare ad affermare e diffondere la conoscenza della nostra denominazione al consumatore finale» ha aggiunto Chiarlo. «Questi nuovi ambasciatori sono un tassello cruciale per estendere la portata e l'impatto del Nizza Docg, portando la nostra visione e i nostri vini a un pubblico più ampio e diversificato». Quest'anno la cena di gala si terrà alla Trattoria Losanna Di Masio a Borgo Roccanivo di Casalotto di Mombaruzzo (At). La serata sarà ulteriormente impreziosita dalla musica di Michele Lazzarini, il cui sax e le sue interpretazioni vocali, con il pezzo "Midnight With You", promettono di trasformare la celebrazione in un'esperienza indimenticabile.

