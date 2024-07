ShowRUM 2024, l'evento imperdibile per gli appassionati di rum

Il ShowRUM - Italian Rum Festival tornerà nel 2024 per celebrare la sua decima edizione, promettendo un evento indimenticabile per tutti gli appassionati di rum. Questo festival, che si terrà il 6 e il 7 ottobre a Bologna, offrirà un'esperienza immersiva nel mondo del rum, con degustazioni, masterclass e aree tematiche dedicate. Il festival si svolgerà presso il Binario Centrale dello Spazio DUMBO, una location dal fascino post-industriale situata a pochi passi dalla stazione centrale di Bologna. Lo ShowRUM aprirà le sue porte al pubblico domenica 6 ottobre dalle 14 alle 20, mentre la giornata di lunedì sarà riservata ai professionisti del settore e alla stampa, con orari dalle 11 alle 18.

Tutto pronto a Bologna per ShowRUM - Italian Rum Festival

Il festival offrirà una vasta gamma di attività per i visitatori. Al piano terra del Binario Centrale saranno allestiti spazi espositivi, un palco per presentazioni e l'area tematica dedicata al Brasile, con una Tiki Lounge e una zona di miscelazione. Gli amanti della cucina potranno godere della zona ristoro esterna con food truck e una Cigar Lounge. Le masterclass, della durata di 45 minuti ciascuna, rappresentano il cuore formativo del festival, dove i brand presenteranno la loro storia e i loro prodotti. Il nuovo format di ShowRUM include anche aree tematiche e bar speciali come il Tiki Bar, lo Speakeasy e il Cachaça Bar, dedicato ai sapori brasiliani. Non mancheranno poi le competizioni, come la ShowRUM Tasting Competition, una degustazione alla cieca unica nel suo genere, e il riconoscimento "ShowRUM Taster of the Year". Inoltre, verranno premiati i migliori Rum Bar d'Italia 2024, selezionati per la loro eccellente offerta di rum e servizio professionale.

