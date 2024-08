Festa del Vino di Alba: a settembre un brindisi alle Langhe e al Roero

Il centro storico di Alba (Cn) si prepara a diventare una "via del vino" per due domeniche consecutive, il 22 e 29 settembre, in occasione della 26esima Festa del Vino di Go Wine. L'evento, ormai un appuntamento irrinunciabile per gli appassionati di vino, vedrà le principali espressioni vinicole di Langa e Roero protagoniste in un percorso che si snoda tra piazza Risorgimento, via Vittorio Emanuele e via Cavour.

Alba: due domeniche all'insegna del vino e delle tradizioni

Durante le due giornate, dalle ore 11 alle 19, i produttori dei Comuni di Langa e Roero offriranno degustazioni dei loro vini, promuovendo il territorio e le sue tradizioni. I visitatori potranno assaporare i celebri Barolo e Barbaresco, insieme a numerosi altri vini tipici come Nebbiolo d'Alba, Roero Arneis, Barbera d'Alba e Dolcetto d'Alba.

Quest'anno, l'orario dell'evento è stato ampliato, con le degustazioni aperte già dalla tarda mattinata. Inoltre, una sezione speciale sarà dedicata al Monferrato, con la presenza di selezionate cantine. L'ingresso alle degustazioni sarà possibile acquistando un calice e una taschina, consentendo ai visitatori di esplorare e confrontare le diverse etichette.

© Riproduzione riservata