Il Perrier-Jouët Belle Époque 2018 è uno Champagne millesimato che esprime le caratteristiche di un'annata calda e soleggiata, attraverso un assemblaggio in cui prevale lo Chardonnay (50%), affiancato da Pinot Noir (45%) e Meunier (5%). Il risultato è un vino dal profilo elegante, caratterizzato da freschezza floreale, frutto maturo e una componente speziata nel finale. L'annata 2018 è stata preceduta da un inverno mite e piovoso, seguito da una primavera con temperature superiori alla media e precipitazioni irregolari. Dopo una fase particolarmente umida tra aprile e maggio, l'estate è stata calda e asciutta, con abbondante insolazione. La siccità è proseguita con temperature elevate ma senza ondate di calore eccessive, favorendo la maturazione delle uve.