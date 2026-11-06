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Il Perrier-Jouët Belle Époque 2018 è uno Champagne millesimato che esprime le caratteristiche di un'annata calda e soleggiata, attraverso un assemblaggio in cui prevale lo Chardonnay (50%), affiancato da Pinot Noir (45%) e Meunier (5%). Il risultato è un vino dal profilo elegante, caratterizzato da freschezza floreale, frutto maturo e una componente speziata nel finale. L'annata 2018 è stata preceduta da un inverno mite e piovoso, seguito da una primavera con temperature superiori alla media e precipitazioni irregolari. Dopo una fase particolarmente umida tra aprile e maggio, l'estate è stata calda e asciutta, con abbondante insolazione. La siccità è proseguita con temperature elevate ma senza ondate di calore eccessive, favorendo la maturazione delle uve.

Champagne Belle Époque 2018, perché il caldo non ha tolto freschezza al vino
Il Perrier-Jouët Belle Époque 2018

I profumi e il profilo gustativo del Belle Époque 2018

Alla vista si presenta con un colore dorato luminoso. Il bouquet si apre su una componente floreale raffinata, con sentori di garofano, tiglio e gelsomino, accompagnati da note di albicocca e pesca noce. Al palato la trama è fine e setosa, con una freschezza vivace che richiama le foglie di mandarino. Il finale introduce una sfumatura speziata, riconducibile al pepe di Timut.

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L'assemblaggio comprende uve provenienti da alcuni cru emblematici della Champagne: Cramant, Avize, Chouilly, Mesnil-sur-Oger, Vertus e Mailly. Il vino prevede un dosaggio di 7 grammi per litro e un affinamento minimo di sei anni. La temperatura di servizio consigliata è compresa tra 8 e 10°C per l'aperitivo, mentre per l'abbinamento gastronomico è indicata una temperatura intorno ai 12°C.

I prodotti della maison Perrier-Jouët sono distribuiti in Italia in esclusiva da Marchesi Antinori.

Via Cassia per Siena 133 Localita' Bargino 50026 San Casciano Val di Pesa (FI) Italia