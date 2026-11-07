Appius 2022, tredicesima edizione della Cuvée bianca di Cantina San Michele ad Appiano (Bz), è stato presentato nella cantina altoatesina come espressione della selezione delle migliori uve di ogni vendemmia. Il blend riunisce quattro varietà a bacca bianca: Chardonnay al 57%, Pinot Bianco al 22%, Pinot Grigio all’11% e Sauvignon al 10%. La composizione definisce un vino in cui ricchezza e struttura si accompagnano a slancio e freschezza, con il contributo del Pinot Bianco riconoscibile nella dinamica del sorso.

Appius 2022, tredicesima edizione della Cuvée bianca di Cantina San Michele Appiano

L’annata 2022 è stata condizionata dalla siccità estiva, che ha modificato i tempi di maturazione delle uve e anticipato la raccolta alla fine di agosto. Il risultato è un bianco maturo e generoso, segnato dall’andamento soleggiato della stagione, ma sostenuto da equilibrio e da una prospettiva evolutiva che potrà emergere con l’affinamento in bottiglia.

APPIUS 2022: profilo aromatico, freschezza e mineralità

Nel calice Appius 2022 mostra un colore giallo intenso, con riflessi dorati e sfumature verdi. La veste è luminosa e cristallina. Il profilo olfattivo è articolato: emergono richiami di frutta tropicale, soprattutto ananas e papaya, seguiti da note fresche di uva spina, elemento ricorrente nelle annate della Cuvée, e da accenti balsamici di salvia. Completano il bouquet sentori di mela, vaniglia e sfumature floreali, mentolate e speziate.

Appius 2022 con l'enologo Jakob Gasser della Cantina San Michele Appiano

Al palato si distingue una marcata sapidità, legata al territorio collinare alle pendici della Mendola e ai suoli calcareo-ghiaiosi. La progressione è avvolgente, bilanciata da freschezza e mineralità, che accompagnano il vino verso una chiusura persistente. Il carattere è quello di un bianco alpino, nel quale intensità aromatica e tensione convivono senza appesantire la beva.

Abbinamenti gastronomici: dagli scampi alla crema catalana

La struttura di Appius 2022 offre diverse possibilità a tavola. Il vino accompagna risotti e preparazioni a base di scampi, soprattutto con richiami agrumati capaci di dialogare con la componente fresca. Tra gli accostamenti meno consueti viene indicata la crema catalana: la dolcezza del dessert valorizza le sfumature fumé, i richiami ai tabacchi aromatici da pipa e le note caramellate riconducibili al ron mulata. La vocazione gastronomica si lega alla complessità del profilo, che consente di spaziare oltre gli abbinamenti più immediati.

Tutte le edizioni di Appius

Etichetta APPIUS 2022: un progetto da collezione

Il nome Appius richiama l’origine romana della denominazione Appiano. Il progetto è stato avviato nel novembre 2014 con la presentazione dell’annata 2010 e punta a interpretare ogni vendemmia attraverso una Cuvée capace di rifletterne le caratteristiche e i valori di Cantina San Michele Appiano. Anche l’identità visiva cambia a ogni edizione, trasformando le bottiglie in una collezione per gli appassionati.

Appius 2022 proposto in tre differenti formati