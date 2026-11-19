L’Agricola Monte del Frà nasce a Sommacampagna (Vr) nel 1958 grazie alla visione di Massimo Bonomo. Alla soglia dei 70 anni è giunta alla terza generazione, rappresentata da Marica, Massimo e Silvia Bonomo che seguono le orme dei rispettivi padri, Eligio e Claudio. Un nucleo famigliare e di impresa che è una squadra vocata al Custoza.

Silvia e Marica Bonomo

Gioco di squadra su tutta la linea

«Siamo appassionati e innamorati di quello che facciamo - ha spiegato a Milano la ceo Marica Bonomo avviando una degustazione che ha voluto esplorare diverse espressioni di questo vino - Il Custoza è il nostro verbo, da cui tutto prende forma. Una denominazione che nasce nel 1972 e che esce dal coro parlando di blend e non di monovarietà. Un gioco di squadra, come facciamo noi, che vede in campo uva Garganega, che conferisce struttura, Cortese, profumi, e Trebbiano Toscano, che dona armonia. Abbiamo voluto creare la nostra identità sartoriale mettendo in bottiglia il verbo del vigneto».

Custoza Superiore Cà del Magro 2024 in degustazione

Una filosofia di vita e mestiere che nasce da una trasmissione generazionale a base di passione, entusiasmo e sentimento, valori che vengono innestati nei vigneti. Monte del Frà affonda le proprie radici sulle colline moreniche del Custoza, a pochi chilometri da Verona e in prossimità del fiume Mincio: un paesaggio modellato dal ritiro dei ghiacciai e reso unico da una geologia complessa e stratificata. Colline nate dai depositi morenici lasciati dal lento arretrare dei ghiacciai, che hanno contribuito a modellare anche il vicino Lago di Garda. Monte del Frà si sviluppa su 137 ettari vitati di proprietà, di cui 87 vocati alla produzione di Custoza. A questi si affiancano ulteriori superfici in conduzione, distribuite anche in Valpolicella e nei territori di Bardolino, Lugana e Soave. Il Custoza Doc è comunque il gioiello di famiglia. Tempo e attesa ne sono la chiave di lettura che permette ai vini di esprimersi senza forzature. Manifestano il terroir in tutta la sua essenza.

Magnum di Custoza Superiore Bonomo Sexaginta 2018

Le anime della degustazione

Una dinamica che è emersa nel corso della degustazione che ha visto sfilare sei etichette, dal Custoza Doc 2025 al Custoza Superiore Cà del Magro nelle annate 2024, 2023 e 2012 (magnum), al Custoza Riserva Bonomo Sexaginta 2022 e Custoza Superiore Bonomo Sexaginta 2018 (magnum). Semplice, ma non banale, il Custoza Doc è un vino trasversale, dall’aperitivo alla tavola, al piacere senza pensieri. Un vino che gratifica toccando più corde. I Custoza Superiore Cà del Magro oltre ai vitigni principe prevedono la presenza di Incrocio Manzoni. I vigneti parlano nel calice raccontando un’ulteriore visione del Custoza. Vini sapidi e corposi, ricchi di note di zafferano e con un’ottima persistenza retrolfattiva. Bonomo Sexaginta, in onore dei primi 60 anni della famiglia nel vino, sono tempo e carattere: asciutti, sapidi e vivaci, eleganti e persistenti al palato. Voci fuori dal coro che nobilitano ancor più il terroir. In assoluto e su tutta la linea la dimostrazione che il Custoza Doc è un vino che sa invecchiare con garbo ed eleganza.

Fusilloni, burro e Parmigiano Reggiano di vacca rossa, glassa di cipolla e cipolla bruciata

Enoturismo in formato arte

Monte del Frà produce ogni anno circa 1.200.00 bottiglie tra vini di Custoza, Chiaretto di Bardolino, Bardolino, Lugana, oltre alle grandi espressioni a base Corvina e ai rossi della Valpolicella: Valpolicella Classico e Superiore, Ripasso, Amarone e Recioto. L’azienda è presente in 68 Paesi con una quota export del 75%. Una percentuale di peso, che non limita però gli orizzonti interni. Da segnalare infatti la costante attenzione all’enoturismo con un ampio ventaglio di proposte. Di rilievo il rapporto con l’arte per portare un’aggiunta di bellezza e cultura nel cuore del Custoza. L’azienda ospita infatti nelle proprie sale mostre temporanee curate e allestite dalla Galleria di Milano 6499. In media sono quattro le esposizioni verticali dedicate a un singolo artista allestite in cantina ogni anno. E il gioco di squadra si riconferma.